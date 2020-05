Meschede: Wirbel um Abfallentsorgung und lange Schlangen

Typisch Brückentag: Am Freitag nach Himmelfahrt haben die vielen Autos vor der Zentralen Reststoffdeponie des Hochsauerlandkreises in Frielinghausen für einen Rückstau bis zur Landstraße gesorgt. Und auch an ganz normalen Tagen liegt das Aufkommen mit 30 bis 50 Autos zur Zeit auf sehr hohem Niveau.

Viele Bestellungen, viel Altpapier

Das liegt wohl zum einen am erhöhten Bestellaufkommen in Privathaushalten in Zeiten von Corona und Homeoffice, zum anderen fehlt den Bürgerinnen und Bürgern in Meschede seit Beginn der Pandemie eine weitere Entsorgungs-Option: Das Abfallentsorgungsunternehmen Rabe in Enste hat bis auf weiteres für Privatanlieferungen geschlossen. „Unter Vertrag mit dem HSK steht Rabe noch bis Ende 2022, aktuell ist der Vertrag aufgrund der Corona-Pandemie aber ausgesetzt“, erklärt Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises. Er räumt ein: „Es ist dort organisatorisch tatsächlich nicht ganz leicht, den Corona-Auflagen gerecht zu werden.“

Zuletzt sorgte auch noch die Meldung für Wirbel, dass Rabe Papier seit März nicht mehr kostenlos annimmt. Diese Entscheidung sei jedoch unabhängig von Corona gefallen.

Ausbau Frielinghausen dauert an

Wann RABE die Tore für Privatanlieferungen wieder öffnen wird, ist noch kein akutes Thema im Unternehmen. Durch den geplanten Ausbau der Anlage Frielinghausen, erscheint die Notwendigkeit der Wiedereröffnung bei Rabe nicht besonders groß, was Reuther verwundert: „Der Ausbau befindet sich gerade im ersten Bauabschnitt, es wird noch Monate bis zur Fertigstellung dauern.“ Bis die Zuständigkeiten geklärt oder ggf. doch Konzepte für die Wiedereröffnung für Privatanlieferungen bei Rabe stehen, können in Frielinghausen weiterhin kostenlos Schrott, Papier, Öle und Fette abgegeben werden.