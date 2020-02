Meschede. Ein Mescheder soll seiner Ehefrau die Nase gebrochen haben. Beide schweigen vor Gericht. So verhindert der Richter dennoch einen Freispruch.

Mescheder bricht Frau die Nase – Schweigen vor Gericht

Vor dem Mescheder Amtsgericht muss sich ein Mann verantworten, der seiner Ehefrau die Nase gebrochen haben soll. Vor Gericht verweigern beide die Aussage. Weitere Zeugen gab es nicht. Der Richter sorgte für eine Überraschung, weil es den erwarteten Freispruch nicht gab.

Nach den Aussagen des „Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen“ wurde jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren bereits einmal in ihrem Leben von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Lebensgefährten misshandelt. Foto: arl-Josef Hildenbrand / dpa

Im August 2018 soll ein Mann (42) aus Meschede seiner Frau mit einem Faustschlag die Nase gebrochen haben. Die Frau wurde medizinisch behandelt. Die Polizei erhielt Kenntnis von der Sache und setzte so die juristische Strafverfolgung in Gang.

Diese ging nicht vom mutmaßlichen Opfer aus. Das Paar lebt mit den Kindern weiterhin in einer gemeinsamen Wohnung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zuvor vom Amtsgericht Meschede ohne Verhandlung eine Strafe gegen den Mann verhängt – per Strafbefehl. Diese Möglichkeit gibt es bei geringfügigen Delikten. Dagegen legte der Angeklagte Einspruch ein, weshalb dieser Fall der häuslichen Gewalt doch in einer öffentlichen Verhandlung landete.

Es war einer von 350 Fällen, die der Opferschutzbeauftragte der Polizei im Hochsauerland im Jahr 2018 betreute. Die tatsächlichen Zahlen liegen jedoch höher: „Nach den Aussagen des „Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen“ wurde jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren bereits einmal in ihrem Leben von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Lebensgefährten misshandelt“, erklärt dazu Karin Schüttler-Schmies, die Gleichstellungsbeauftragte des Hochsauerlandkreises.

Ehefrau zieht Aussage zurück

Der Deutsche, der in der Türkei geboren ist, schwieg vor Gericht. Seine Ehefrau ließ über den Dolmetscher mitteilen, dass sie ebenfalls nichts zur Tat sagen möchte. Als Ehefrau machte sie so von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Sie untersagte auch, dass die Aussagen, die sie bei der Polizei getätigt hatte, verwendet werden dürfen. Da es keine weiteren Zeugen für die Tat gab, beantragte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch. So rechnete auch der Anwalt des Beschuldigten mit einem Freispruch, während sich Richter Sebastian Siepe vor der Verkündung zurückzog.

Richter Siepe sprach den 42-Jährigen jedoch nicht frei. Er möchte zunächst einen Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischer Dienstes hören, der sich nach der Tat ebenfalls mit der Ehefrau unterhalten hatte. Dessen Aussage können das Opfer und der Angeklagte nicht unterbinden.

Gewalttaten in der Ehe werden selten verurteilt

Laut Paragraf 223 im Strafgesetzbuch wird eine Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. Dass die Täter verurteilt werden, komme in den seltensten Fällen vor, sagt Gabriele Kersting, die seit mehr als 20 Jahren in der Mescheder Frauenberatungsstelle Frauen betreut, die unter anderem Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Das liege in der Natur einer vielschichtigen Sache: „Viele Frauen suchen zunächst die Schuld bei sich. Wenn sie schließlich die Beziehung beenden möchten, wollen sie das Erlebte hinter sich lassen. Oft sind auch Kinder im Spiel, die ihren Vater natürlich lieb haben. Wird der Mann verurteilt, bleiben unter Umständen auch die Unterhaltszahlungen aus“, erklärt Kersting.