Mescheder Einzelhändler sorgen sich um verlängerten Lockdown

Meschede Es mehren sich die Anzeichen, dass der Lockdown verlängert wird. Für viele Einzelhändler wird das zu einer Existenzfrage.

Mit Sorge blicken die Mescheder Kaufleute auf die Coronazahlen. Sie fürchten, dass der Lockdown, der eigentlich am 10. Januar beendet werden sollte, verlängert wird.

Auch wenn n, landes- und bundesweit sind die Zahlen der Neuinfektionen weiterhin hoch. Eine Verlängerung des Lockdowns wird von der Politik nicht ausgeschlossen. „Wir sind sehr unsicher, wie es weitergeht“, sagt Petra Streich, Innenstadtbeauftragte der Werbegemeinschaft Meschede aktiv. Sie und ihre Vorstandskollegin Daniela Langer, rechnen damit, dass sie ihre Läden weiter geschlossen halten müssen. „Sollte es nicht so sein würden wir uns natürlich freuen.“

Abrupter Abbruch des Mescheder Weihnachtsgeschäftes am 16. Dezember

Das Weihnachtsgeschäft wurde durch den Lockdown am 16. Dezember abrupt abgebrochen. „Wir hatten an den letzten zwei Tagen noch bis 20 Uhr geöffnet“, berichtet Petra Streich, „das war auch gut.“ Doch trotzdem fehle der Weihnachts-Umsatz. Über WhatsApp, Instagram und Facebook versuchen die Einzelhändler auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. „Aber es sind wenige Kunden, die sich im Laden oder auch bei mir zu Hause melden, um ein Kleidungsstück oder einen Gutschein zu kaufen“, erzählt sie. Was da noch am ehesten laufe, seien Gutscheine für Baby-Kleidung.

Winterware als Ladenhüter

Beide Einzelhändlerinnen rechnen damit, dass es schwer wird, die Winterware nach dem Lockdown noch zu verkaufen. „Ein weiterer Teil ist ja schon geordert, das können wir nicht stoppen.“ Die Kleidung kommt und muss bezahlt werden, auch die Miete laufe weiter. Sie denkt auch an die Kollegen, die vor allem Saisonware verkaufen, wie Weihnachts-Deko oder ähnliches, die auch reduziert jetzt nicht mehr zu verkaufen sind. „Das ist noch härter.“ Insgesamt allerdings, so sagt sie, könne sie zurzeit nicht viel über die Situation der betroffenen Kollegen sagen, ob und inwieweit es zum Beispiel für Einzelne mit dem verlängerten Lockdown um die Existenz geht. „Wir sehen und sprechen uns zurzeit kaum.“

Wie die meisten Mescheder Einzelhändler steht Petra Streich normalerweise die meiste Zeit selbst im Laden. Auch die Inventur hat sie am 30. Dezember allein mit ihrer Familie erledigt. „Dafür hatten wir ja jetzt Zeit.“ Zeit hatte sie insgesamt natürlich mehr. „Es war ungewohnt und auch seltsam ruhig und entspannt für mich. Das erste Mal an Heiligabend stand ich nicht im Laden.“

Rücklagen und Sorforthilfen

Den Dezember-Ausfall kann sie mit Rücklagen stemmen, aber wenn der Lockdown jetzt verlängert wird, wird sie finanzielle Hilfen beantragen und hoffen, dass sie diese auch bekommt. „Die Waren sind ja verbindlich geordert, so dass Stornierungen jetzt nicht mehr möglich sind. Normalerweise bezahlt man diese mit dem Umsatz des Vormonats. Einen Komplett-Ausfall im Januar kann sich niemand leisten“, sagt sie und ärgert sich gleichzeitig über die benachbarte Drogerie Müller, die durchgehend geöffnet hat und auch ihr gesamtes Sortiment – von Spielzeug über Parfüm bis zu Socken und Elektrobedarf - verkaufen darf. „Wer im Moment ein Einkaufserlebnis haben will, geht dorthin.“