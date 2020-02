Mescheder Fotograf: „Der Akt ist die Königsdisziplin“

Fotos macht doch heute jeder, am liebsten mit dem Handy das schnelle Bild für den Augenblick. Aber es gibt eben doch die besonderen Anlässe, die besonderen Motive, die einen Profi oder eine besondere Ausrüstung erfordern. Der Mescheder Fotograf Andre Sonntag berichtet von den Trendsi der Fotografie - vom Akt über den Babybauch bis zur Fotobox.

Der 40-Jährige ist ein Spätberufener. „Ich habe immer schon gern fotografiert“, erzählt er. Doch erst entschied er sich fürs Maschinenbaustudium und die Gießereitechnik, bevor er noch mal die Schulbank drückte und das Fotografiehandwerk lernte. Seit 2016 leitet er sein eigenes Geschäft gemeinsam mit seiner Frau Caroline an der Hennestraße.

Andre Sonntag ist Fotograf aus Leidenschaft - und dazu Spätberufener. Foto: Ute Tolksdorf

Die Fotobox

Sie gehört zu jeder Hochzeit, selbst zu einer Diamantenen, zu Betriebs- und Abifeiern und zum Kinderkarneval. Eine hochwertige Systemkamera mit Drucker und Speicher liefert schon im Laufe der Veranstaltung Fotos von den Gästen. „Bei Hochzeiten liegt da dann oft das Gästebuch daneben“, erzählt Andre Sonntag, „so hat man dann zu den Glückwünschen einen schöne Erinnerung an all die Menschen, die mitgefeiert haben.“ Wer mag , kann auch den Hintergrund über einen Greenscreen passend gestalten.

Die Skyline von New York als Hintergrund

„Ein Hochzeitspaar hat die Skyline von New York gewählt, weil da der Bräutigam den Heiratsantrag gemacht hatte.“ Dazu kann Sonntag auch die klassische Kiste mit den Verkleidungen liefern, mit Perücken und aufblasbaren Musikinstrumenten. Doch nicht jeder will das. „Das kommt immer auf den Anlass an. Manche warten auch die ersten Fotos ab und erst nach Essen und Ansprachen gibt es dann den Ulk-Faktor.“

Der Vorteil: „Die Menschen geben sich ungezwungener und zu späterer Stunde auch ausgelassener als sie es wären, wenn wir mit der Kamera vor ihnen stehen.“ Für viel Spaß kann es auch sorgen, diese Bilder direkt über einen Beamer an die Wand zu werfen. Der Nachteil: Wenn man es nicht begrenzt, hat man hinterher oft so viel Fotos auf dem Stick oder der DVD, dass die Auswahl fast unmöglich ist. Aber: „Es entstehen Fotos, die man als Fotograf nicht machen würde. Und diese hängen dann später oft noch jahrelang als Erinnerung an Pinnwänden und Kühlschränken.“

Ein Hochzeitsbild mit Lokalkolorit - auf der Himmelstreppe am Hennesee. Foto: Andre Sonntag Fotostudio Sonntag / Fotostudio Sonntag

Die Sofortbildkamera

Eine ähnliche Chance - ausgelassene und ungestellte Fotos zu liefern - bietet auch die Sofortbildkamera. Dabei war das Gerät schon mal totgesagt. Polaroid war in den 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Marktführer und so bekannt, dass das Polaroidfoto quasi für das ganze Produkt stand. „Früher waren in der Sofortbildkamera auch die Batterien mit verbaut“, erklärt Andre Sonntag, das machte das Gerät zu teuer.

Heute erlebt es - ohne fest verbaute Akkus und dadurch wesentlich günstiger - einen zweiten Frühling. „Wir verkaufen und verleihen sie“, berichtet Sonntag. Da man ja warten muss, bis das Foto aus der Kamera kommt, hält sich die Flut an Bildern im Rahmen. Und gerade bei Kindern, die mit Handy-Fotos groß geworden sind, sorge es für besondere Begeisterung, wenn sie das Bild im Anschluss direkt in die Hand gedrückt bekommen. Auch die kleinen Einwegkameras sieht man hin und wieder auf Feiern auf den Tischen liegen. Auch damit entstehen zur späterer Stunden witzige Fotos. Doch davon rät Sonntag ab. „Die Qualität der Bilder ist einfach zu schlecht.“

„Getting the Bride ready“ heißt der Fachbegriff. Fotos zeigen die Braut schon vor der eigentlichen Trauung. Foto: Andre Sonntag / Fotostudio Sonntag

Die Akt-Fotografie

„Das sind keine Erotikfotos“, betont Andre Sonntag. „Hier steht der künstlerische Aspekt im Vordergrund.“ Er nennt es die Königsdisziplin. Licht ist wichtig, wenig Hintergrund, der Schwarz-Weiß-Abzug gibt eine besondere Note. Doch vor allem muss sich das Modell wohlfühlen. All das weiß und berücksichtigt der Fotograf. „Jeder hat eine Schokoladenseite oder Körperteile, die er nicht so mag. Das muss ich erkennen und darauf eingehen.“

Es nutze nichts, jemandem da seinen Willen aufzuzwingen, „auch wenn ich denke, dass es doch so besonders gut aussieht. Wenn es dem Modell unangenehm ist oder es eine falsche Pose einnimmt, dann sieht das nicht mehr aus wie ein Akt, sondern nur noch wie ein ausgezogener Mensch“, sagt Sonntag.

Die Boudoire-Fotografie

Der Blick durch die angelehnte Tür hat dabei einen besonderen Charme. Boudoire-Fotografie ist das Fachwort. „Man sieht das Modell wie in einem Ankleidezimmer, in seinem persönlichen Bereich.“ Aktfotos habe es immer gegeben, doch es gebe einen zunehmenden Trend, Nacktheit zu zeigen, auch Fotokalender mit Nacktfotos zu verschenken. „Übrigens bei Männern wie bei Frauen und durchaus auch bei Älteren.“

Aktfotos zeigen ein besonderes Gefühl der Körperlichkeit. Sie gehören zu den Trends der Fotografie. Foto: Andre Sonntag / Fotostudio Sonntag

Eine besondere Form der Aktfotografie bietet die Zeit der Schwangerschaft. „Es gibt Frauen, die ihren Körper vor Schwangerschaft und Geburt bewusst für sich festhalten wollen, dann den Babybauch fotografieren und hinterher auch mit Partner und Kind zusammen“, weiß Andre Sonntag. Eine Zeitreise.

Digitalisierung

Eine Zeitreise ganz anderer Art stecken hinter den vielen Anfragen, die Sonntag erreichen, um alte VHS-Cassetten oder Super-8-Filme wieder abspielbar zu machen. „Gerade noch hat ein Kunde seinen Hochzeitsfilm vorbeigebracht, auf VHS-Kassette. Ein Abspielgerät gibt es dazu schon lange nicht mehr. Jetzt feiert das Paar seine Silberhochzeit und da sollen doch auch die Kinder mal sehen, wie die Eltern damals feierten.“ Erinnerungen, eben nicht nur für den Augenblick.

>>>HINTERGRUND

Andre Sonntag sponsert seit drei Jahren die Fotobox für den Mescheder Kinderkarneval. Andre Sonntag: „Ein großer Spaß für Eltern und Kinder.“

Außerdem rief er mit dem Mescheder Bürgertreff den Foto-Club im Campus ins Leben. Damals überrollte ihn die Nachfrage beim ersten Mal fast: „Es kamen rund 100 Leute.“ Der Club, der sich mit Fotografie-Fragen beschäftigt, existiert bis heute.

Sonntag und seine Frau haben sich aber zurückgezogen. „Die Teilnehmer organisieren sich sehr gut selbst. Uns fehlt dafür mittlerweile einfach die Zeit.“

Der Fuji-Fachhändler bietet alle gängigen Fototechniken an - von der Bildentwicklung im eigenen Labor über Passfotos und Porträts, den Fotodruck auf Puzzles oder Tassen sowie Unternehmensfotografie und Web-Design.

Auch Acryl- oder Glasdruck ist über ein Partnerlabor möglich.