Mescheder Frühling: Verkaufsoffener Sonntag und „Cheatday“

Meschede. Der Mescheder Frühling beginnt am Freitag, 13. März: Erst wird Müll gesammelt, dann eingekauft und geschlemmt. Das ist geplant.

Die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und das Stadtmarketing Meschede laden vom Freitag, 13. März, bis zum Sonntag, 15. März, zum Mescheder Frühling in die Mescheder Innenstadt ein. Die Open-Air-Saison beginnt mit einem Wochenende zum Schlemmen und Bummeln in die Einkaufsvielfalt. Der Mescheder Frühling bietet mit dem Frühjahrsputz, dem „Cheatday“ und einem verkaufsoffenen Sonntag allerhand Aktionen.

Vorher ist Frühjahrsputz angesagt

In Meschede lebt der Umweltschutz vom Mitmachen. Der Frühling steht vor der Tür – gemeinsam werden Schulen, Vereine, Institutionen, Gruppen und viele Freiwillige Meschede und seine Ortsteile säubern und von Müll befreien. Am Freitag, 13. März, steht vor allem die Sauberkeit im Umfeld von Schulen und Kindergärten im Fokus. Am Samstag, 14. März, unterstützen Vereine und Privatpersonen die gesamte Aktion. Anmeldungen können unter stadtmarketing@meschede.de eingereicht werden. Die Aktion wird unterstützt von Innogy.

Einkaufsvielfalt auch am Sonntag

Die Mescheder Händler freuen sich beim Mescheder Frühling, die neuen Kollektionen und Trends zu präsentieren. Ergänzt wird das Wochenende von einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Neben vielen geöffneten Geschäften von 13 bis 18 Uhr präsentieren sich am Sonntag allerhand Vereine und Aktionsstände. Für die kleinen Gäste stehen am Sonntag ein Kinderkarussell und weitere Aktionen bereit. Die Einkaufsstadt Meschede will frischen Wind in die Einkaufstasche bringen - ob neue Mode- und Schuhkollektion, frische Ideen für Haus und Garten, Blumenpracht oder farbenfrohe Dekorationen. Der Frühling lockt mit tollen Angeboten.

Kulinarische Gaumenfreude

Als besonders schmackhaftes Angebot ist am Samstag/Sonntag, 14./ 15. März, die bekannte Streetfood-Veranstaltung „Cheatday“ in Meschede zu Gast. Auf dem Von-Stephan-Platz präsentieren sich verschiedene Imbissstände und Streetfoodwagen. Internationale Spezialitäten, kreative Crossover-Küche, süße Verführungen für Naschkatzen oder bio, regional und vegetarisch.

Hier findet wirklich jeder sein neues Leibgericht. Dabei wird jedes Gericht frisch vor den Augen der Besucher zubereitet und angeboten. Cocktails, kalte Getränke, entspannte Musik sowie ausreichend Sitzmöglichkeiten runden das Gesamtangebot für die ganze Familie ab. Der „Cheatday“ ist am Samstag, 14. März, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Infos gibt es unter www.stadtmarketing-meschede.de oder www.facebook.com/stadtmarketing.meschede.