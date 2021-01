Mescheder Jecken suchen Wege für Corona-Karneval

Einen Prinzen gibt es in Cobbenrode, nur seine Untertanen lassen sich wegen der Corona-Pandemie nicht blicken. Prinz Monti und die anderen Jecken in Meschede und Umgebung wollen den Karneval in anderer Form feiern

Meschede Pandemiebedingt fällt die fünfte Jahreszeit auch in Meschede flach. Ganz ohne geht es aber von Cobbenrode bis Remblinghausen nicht.

Pandemiemüde ist eines dieser Unworte, das derzeit immer mehr die Runde macht. Nach knapp einem Jahr mit dem Corona-Virus gibt es aber noch immer Premieren – denn aufgrund der aktuell geltenden Einschränkungen fällt der Karneval in diesem Jahr aus. Allerdings sorgen die Jeckinnen und Jecken für Ersatz.

Die Ideen, wie das bunte Treiben in diesem Jahr trotz hoher Infektionszahlen und Kontaktverbot stattfinden kann, sprudeln aus Thomas Funke heraus. Verraten will er aber noch nichts konkretes. „Es wird aber an Rosenmontag eine kleine Überraschung für die Cobbenroder geben“, sagt Funke. in Arm schunkeln oder Bussis geben werde dabei aber nicht möglich sein, also überlegen sich die Vereine alternative Wege.

Ein jeckes Lebenszeichen

So wie Carina Butz von BW Meschede-Nord, die mit ihren Vereinskollegen eine konkrete Idee ausgearbeitet hat. „Wir haben da was vorbereitet“, sagt Butz ohne Genaueres verraten zu wollen. Ziel der Aktivitäten ist es, die Laune der Menschen zu heben in dieser tristen Zeit des Jahres, in der sonst der Karneval für Abwechslung und Frohmut sorgt. „Das soll ein aktives Lebenszeichen unseres Vereins sein und für dieses gewisse Gefühl sorgen, das jetzt fehlt“, sagt Butz.

Eigentlich wären die Vereine nämlich jetzt in der heißen Phase der Vorbereitungen für die „tollen Tage“ rund um den Rosenmontag. Aufgrund der Pandemie liegt das Leben in den Vereinen aber fast brach. „Es ist mau“, sagt Frank Schlüter vom KC Remblinghausen. Seine größte Sorge liegt darin, dass der ganze Stolz des Karnevalsverein, die Tanzgruppen, in der kommenden Session nicht mehr dabei sind. „Derzeit gibt es kein Training, keine Übungsstunden. Wir können nur hoffen, dass sie am Ball bleiben“, sagt Schlüter.

Keine finanziellen Sorgen

Einen finanziellen Engpass durch wegfallende Prunksitzungen oder Feten befürchten die Karnevalsvereine dagegen nicht. „Da sind uns viele entgegengekommen“, berichtet Thomas Funke. Und eine Hoffnung auf andere, fröhlichere Zeiten mit schunkelnden Karnevalisten, ist bei allen Beteiligten vorhanden. ​