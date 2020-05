Mescheder Marktleiterin mit Sechs-Punkte-Plan gegen Corona

Albert Siebrichhausen unterhält in Meschede einen seiner drei inhabergeführten Märkte, den Markant-Markt. Das Mescheder Team besteht aus insgesamt zehn Mitarbeitenden, überwiegend Frauen. Regionale Produktvielfalt, freundliche Atmosphäre, kurze Wartezeiten an der Kasse und kurze Wege zeichnen den Markt aus.

Die durchschnittliche Verweildauer im Markt liegt bei 15 Minuten, und wenn es mal länger dauert, liegt das nicht an den Hausfrauen, sondern an den Männern, die sich nur schwer zwischen den vielen Biersorten entscheiden können. Die Marktleiterin ist seit der Eröffnung des Marktes Anna Siebrichhausen, sie ist jung, Jahrgang 1992 und Tochter des Inhabers, aber das bedeutet für sie vor allem eine große Verantwortung und andererseits eine wunderbare Aufgabe.

Frau Siebrichhausen, wie reagiert der Markant-Markt auf die Herausforderungen durch die gegenwärtige Coronakrise?

Als gelernte Kauffrau im Einzelhandel habe ich diesen Markt 2015 übernommen. Bis vor kurzem hätte ich eine solche Krise, wie wir sie momentan durch das Coronavirus erleben, nicht für möglich gehalten. Wir haben hier schon sehr früh und sehr vorausschauend sechs Anti-Corona-Maßnahmen eingeführt: 1. Jedem Kunden stehen Desinfektionsspray und Tücher zum Abwischen der Griffe an den Einkaufswagen zur Verfügung. 2. Unsere Kassiererinnen sind durch neu eingebaute Plexiglasscheiben besser geschützt. 3. Unseren Mitarbeiterinnen stehen Einmalhandschuhe in unbegrenztem Ausmaß zur Verfügung. Einmal pro Stunde müssen sie gewechselt werden. 4. Auf den Fußböden vor der Fleisch-, Bäcker- und Käsetheke befinden sich Abstandhalter. 5. Unseren Mitarbeitern stehen Mundschutzmasken zur Verfügung. 6. Stellen wir unseren Kunden einen Einkaufsservice zur Verfügung. Nach telefonischer Bestellung können die Waren ohne persönliche Kontaktaufnahme bei uns abgeholt werden. Wir fühlen uns gut gewappnet und freuen uns, dass unser Team so gut zusammenhält.

Hat sich das Kundenverhalten durch die Coronakrise verändert?

Wir beobachten jetzt mehr Großeinkäufe, kleine Einkäufe, nach dem Motto, das nehme ich mal eben schnell mit, kommen kaum noch vor. Atmosphärisch fällt auf, dass unsere Kunden sehr umsichtig, freundlich, rücksichtsvoll und bemüht sind. Das ist schon ein schönes Gefühl. Hysterische Angst erleben wir nicht, aber einen gesunden Respekt vor den Herausforderungen, die so eine Pandemie mit sich bringt.“

Bleibt Ihnen noch Zeit für Familie und Hobby?

Meine Familie, das Reiten und die Fitness spielen eine große Rolle in meinem Leben, als Ausgleich zu meinem wunderbaren, aber oft auch fordernden Beruf. Ein sehr gutes Team und nette Kunden, mehr kann ich mir nicht wünschen. Wenn dann noch dankbare Kunden ein Lob aussprechen oder ein kleines Geschenk überreichen, dann weiß ich, dass dieser Beruf genau meiner ist.

>>>HINTERGRUND

Die 28-jährige Kauffrau im Einzelhandel Anna Siebrichhausen leitet seit 2015 den Markant Markt Siebrichhausen in Meschede.

Sie weist auf den speziellen Einkaufsservice hin: Telefonisch oder per Whatsapp kann man unter 0151 44541309 Bestellungen aufgeben und die Waren später am Lagertor, also ohne persönliche Kontaktaufnahme, abholen.