Mescheder Rätsel: Krippen erraten, Geschenkkörbe gewinnen!

Eine der Krippen in unserem Rätsel - in welchem Ort steht sie?

Meschede Es gibt so schöne Krippen in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Finden Sie die richtigen Orte - und gewinnen Sie!

In unserem Weihnachtsrätsel geht es diesmal um Krippen – es gibt so viele verschiedene, kunstvolle davon in der Region. Wir haben uns fünf ausgesucht. Dafür waren wir in fünf Kirchen in Eversberg, Freienohl, Kückelheim, Bad Fredeburg und in Velmede.

Ihre Aufgabe ist es, ein Lösungswort zu bilden: Aus jedem Ortsnamen wird dafür ein Buchstabe benötigt. Zusammengesetzt ergibt dieses Wort etwas, was wir uns alle wünschen! Unter allen Teilnehmern verlosen wir fünf Geschenkkörbe.

Hier finden Sie die Fotos der fünf Krippen!

Figuren aus Gips - eine Seltenheit

1. Die Krippe in dieser Kirche ist ein wahres Prachtstück und in ihrer Form heutzutage eine echte Seltenheit. Die Figuren sind nämlich aus Gips. „Das findet man nicht mehr oft“, sagt Küster Markus Klein. Wie alt die Krippe ist, kann er zwar nicht sagen. Aber schon zu Zeiten, in denen er noch als Messdiener tätig gewesen sei, habe diese Krippe in der Kirche gestanden. Damals war der Stall noch aus schwerem Waschbeton, erinnert sich Klein. Das hat sich zu Zeiten von Pfarrer Wilhelm Wittkop allerdings geändert. Seitdem gibt es einen Holzstall.

Weil die Krippe im Laufe der Jahre sehr gelitten hat, ist sie in diesem Jahr von Monika Voss-Raker aufwändig gereinigt und restauriert worden und erstrahlt nun in neuem Glanz. Jetzt haben auch alle Schafe wieder ihre Lederöhrchen. Lange Zeit war im Hintergrund der Krippe auch der Heilige Andreas zu sehen. Inzwischen wird sie aber auf der anderen Seite der Kirche aufgebaut.

Für unser Lösungswort benötigen Sie den dritten Buchstaben des Ortes, in dem sich die Kirche befindet.

Mit orientalischen Anleihen

2. Während der Adventszeit steht in dieser Kirche eine Wandelkrippe, die an jedem Adventssonntag umdekoriert wird. Die Figuren sind beweglich und haben richtige Kleidung an. Diese Krippe steht immer seitlich vor dem Altar in der Kirche. Vor dem Weihnachtsfest wird dann die richtige Krippe aufgestellt. Sie wird direkt vor dem Altar auf den Stufen aufgebaut, was manchmal gar nicht so einfach ist.

„Die Figuren der Krippe sind schon sehr alt. Sie wurden 1924 bei der Firma Gerhard Winning in Düsseldorf gekauft. Sie sind aus Terracotta und haben die stattliche Größe von 90 Zentimeter“, erzählt Kunigunde Humpert, die im Pfarrbüro bei Pfarrer Hammerschmidt arbeitet. Diese Krippe wird als „orientalische Krippe“ aufgebaut, das heißt, die vorhandenen Gebäude in Bethlehem sind eindeutig als orientalisch zu identifizieren, es gibt Palmen und Gesträuch, das dem Bewuchs in Palästina angenähert ist. Es ist also keine „Sauerlandkrippe“ mit beispielsweise Moos als Begrünung.

Für unser Lösungswort suchen wir den vierten Buchstaben des Ortes, in dem sich die Kirche befindet.

Rarität: Geschnitzte Figuren mit echter Kleidung

3. Diese Krippe steht sonst in der Barockkirche am Fuße des Schlossberges, in diesem Jahr ausnahmsweise wegen Corona in der Schützenhalle. Die Kirche wird in zwei Jahren 775 Jahre alt, ein großes Jubiläum, das im September 2022 gefeiert werden wird. Die Krippe wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vom damaligen Pfarrer Wilhelm Fischer angeschafft und galt als Rarität mit „geschnitzten Gelenk-Figuren mit echten Kleidern“, erzählt Thomas Wagner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates.

Eine Seltenheit: Die Krippe steht alljährlich in der Weihnachtszeit nicht wie meistens in einem Seitenbereich der Kirche, sondern direkt mitten vor dem Altar, auf dem das Messopfer gefeiert wird. Früher stand sie immer auf der gleichen Ebene wie die Kirchenbänke in einer Rundung seitlich vor dem Altar. Pfarrer Michael Schmitt fand aber, dass eine so schöne Krippe zu schade sei, als dass sie kaum gesehen würde. Daher wird sie jetzt für jeden sichtbar auf den Altarstufen aufgebaut. Gisela Bastert macht das seit vielen Jahren. „Nur beim Stall und dem Hintergrund müssen die Männer helfen und mir das in die Kirche tragen“, sagt sie.

Wir benötigen hier den ersten Buchstaben des Ortes.

Mit 16 Jahren baute er sie erstmals auf

4. „Alle Jahre wieder“ trifft nicht nur auf die Krippe im Bild zu, sondern auch auf deren Erbauer: Reinhard Schulte hat zum ersten Mal mit 16 Jahren das Jesuskind in die Krippe gelegt. „Die Arbeit macht mir total viel Spaß, man muss Herzblut und Leidenschaft hineinstecken“, sagt er.

Seitdem hat er Bühnenelemente, Häuser und Stallungen selber gebaut, das Hintergrundbild der Krippe in diesem Kurort stammt ebenfalls von einem heimischen Künstler, die Figuren aus den 1960er Jahren. Der Aufbau beginnt immer mit dem zweiten Advent, die Krippe wird, angepasst an die Weihnachtsgeschichte, an jedem Wochenende verändert und umgebaut und bleibt bis Ende Januar stehen.

Wir benötigen den ersten Buchstaben des Ortes.

Eine Krippe aus einer 2000 Jahre alten Mooreiche

5. Die Krippe in dieser Kirche ist eher ungewöhnlich. Sie unterscheidet sich von vielen Krippen rundum, denn sie besteht nicht aus zahlreichen Einzelfiguren, sondern ist ein kompaktes Stück aus einem Stamm. Er stammt von einer 2000 Jahre alten Mooreiche. Geborgen wurde das wertvolle Holzstück aus der Senke zwischen Meschede und Stockhausen, in den Ruhrwiesen. Bei Erdarbeiten war man seinerzeit darauf gestoßen. Experten errechneten das Alter des Holzes.

„Ein Baum, der in der Zeit Jesu Geburt zu wachsen begann“, erklärt Rudolf Gerke vom Kirchenvorstand: „Das ist schon sensationell.“ Geschaffen hat die Krippe der Sögtroper Künstler Alois Hoppe (1926-2014). Sie ist komplett aus einem Stück geschnitzt. Erst später kamen die Schafe als Einzelstücke hinzu. Die Krippe wird seit Anfang der 1980er Jahre unter Pastor Edgar Glöckner in der Kirche aufgebaut. Das „Juwel“ steht diesmal in spartanischer Version in der Kirche: „Gottesdienste sind in der Schützenhalle, aber die Krippe gehört in die Kirche und die ist tagsüber offen, damit sich jeder an dem Schmuckstück erfreuen kann.“

Für unser Lösungswort suchen wir den fünften Buchstaben des Ortes.

Teilnahme

Zur Teilnahme genügt eine Mail mit dem Betreff „Krippe“ an meschede@westfalenpost.de – und natürlich Ihrer Adresse und der Angabe des Lösungswortes. Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Lösungswort verlosen wir fünf Geschenkkörbe. Einsendeschluss ist Sonntag, 10. Januar, 12 Uhr.