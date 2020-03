Ein Bundespolizist im Einsatz. Im Dortmunder Hauptbahnhof hat sich ein Mescheder gestellt, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Bundespolizei Mescheder schellt an Wache, um sich festnehmen zu lassen

Meschede/Dortmund. Ungewöhnlicher Fall am Dortmunder Hauptbahnhof: Dort schellt ein Mann aus Meschede und teilt mit, dass er wohl per Haftbefehl gesucht werde.

Eher ungewöhnlichen Besuch hat die Dortmunder Bundespolizei bekommen: Ein 35-Jähriger aus Meschede klingelte an der Wache am Dortmunder Hauptbahnhof – und gab an, dass er vermutlich gesucht werde.

Jetzt muss Mescheder 60 Tage in Haft

Dass Bürger die Wache der Dortmunder Bundespolizei am Hauptbahnhof mit unterschiedlichsten Anliegen aufsuchen, ist eher üblich, teilt die Wache mit. Dieser Fall vom Montagnachmittag sei aber besonders gewesen: Der Mann aus Meschede klingelte an der Wache und teilte den Polizisten sogleich mit, dass er wohl mit Haftbefehl gesucht werde. Mit seiner Vermutung lag der 35-Jährige richtig. Eine Überprüfung ergab, dass er wegen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er war zu einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt worden, die er offensichtlich bislang nicht bezahlte. Auch am Montag konnte er der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen. Er wurde von den Bundespolizisten festgenommen und in die JVA eingeliefert: Der deutsche Staatsangehörige hat nun eine Freiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.