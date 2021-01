Mescheder Sternsinger bringen den Segen per Trecker

Meschede Aufgrund der Corona-Schutzverordnung mussten die Sternsinger den Segen in diesem Jahr auf ganz besonderem Wege in die Häuser bringen.

Jedes Jahr um den 6. Januar ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus, um Menschen und Häuser zu segnen. In diesem Jahr ist dies aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht erlaubt. Daher haben sich die Sternsinger aus dem Mescheder Norden etwas Besonderes einfallen lassen, um den Segen in der Gemeinde zu verteilen.

Lange hatten sich die Kinder der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt auf ihren großen Tag vorbereitet. 18 Gruppen waren gebildet worden, jeweils drei Kinder mit einem Elternteil zur Begleitung, um als Heilige Drei Könige den Segen in die Häuser zu bringen.

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++

Mit dem zweiten Lockdown musste jedoch die gesamte Aktion gestrichen werden. „Das ist wirklich schade. Die Kinder waren sehr traurig, da ja auch im vergangenen Jahr schon so gut wie nichts stattfinden konnte“, sagt Esther Schwefer, die mit den Kinder die Vorbereitungen gemacht hatte. „Wir dachten nur: Oh, was machen wir denn jetzt?“. Eigentlich sollten die Sternsinger durch die Grundschulen gehen, aber auch das ging nicht. Also hat man sich etwas anderes überlegt.

Drei Schaufensterpuppen

In einer Treckerschaufel wurden drei Schaufensterpuppen befestigt, die mit Kleidung aus der Truhe zu den Drei Weisen aus dem Morgenland wurden. Es wurde geprobt und getestet, ob auch alles hält und die Erlaubnis des Ordnungsamtes und der Polizei eingeholt. Dabei gab es ein kleines Problem, da der ursprünglich eingeplante Trecker ein grünes Nummernschild hatte und somit nicht benutzt werden durfte, da er ausschließlich für landwirtschaftliche Zwecke zugelassen war. Es fand sich jedoch kurzfristig ein anderes Fahrzeug, sodass der Aktion nichts mehr im Wege stand.

Dirk Joachimsmeier, Eventtechnik Südwestfalen, stellte Musikboxen zur Verfügung, und so zogen die Sternsinger am Sonntag los, um kontaktlos die Segensaufkleber von Tür zu Tür zu bringen. Dazu gab es Flyer, an die die Aufkleber getackert waren, und die Sammelbüchse für Spenden war an einem langen Stab befestigt.

Moderner Sternsinger-Rap

Mit dem Sternsingerlied und dem moderneren Sternsinger-Rap ging es vom Heidering in der Bauernsiedlung aus mit Trecker und Begleitfahrzeug los. Danach führte der Weg weiter in die Gartenstadt. In regelmäßigen Abständen hielt der Trecker an, und die Anlieger konnten sich den Segen abholen. I

m Vorfeld waren bereits in den Geschäften, die vom Lockdown nicht betroffen sind, Sammeldosen und Flyer mit Segensaufklebern verteilt worden. Dazu zählen Apotheken, die Bäckereien Franzes und Adolph, Arztpraxen und die Physikpraxis Tigges. Auch das Seniorenzentrum Blickpunkt konnte sich über einen Besuch der Sternsinger freuen. Dort waren vier Stellen eingerichtet worden, an denen die Bewohner kontaktlos den Segen erhielten. Esther Schwefer sagt dazu: „Es war uns einfach wichtig, in diesen schweren Zeiten Präsenz zu zeigen.“ Jetzt freuen sich alle auf das nächste Jahr, wenn hoffentlich alles wieder in normalen Bahnen läuft und wieder viele Kinder als Sternsinger von Haus zu Haus gehen können.

Spenden gehen nach Bolivien

Der Schriftzug „* C M B *“ mit der entsprechenden Jahreszahl bedeutet „Christus mansionem benedicat“, „Christus segne dieses Haus“.

Die Spenden dieses Jahres kommen den Straßenkindern in Cochabamba/Bolivien zugute. Es handelt sich dabei um das Straßenkinderprojekt von Anne Arenhövel.

Spendenkonto: Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt, IBAN DE12464510120000010694, Kennwort: Sternsinger.

Spendenwillige können sich auch unter den Telefonnummern 0291-6961 (A. Haude) und 0291-82564 (H. Busch) melden. Die Spenden werden dann abgeholt.