Corona MGV Velmede: Geplatzte Hoffnungen in der Vorweihnachtszeit

Velmede Der MGV Velmede hat viel Hoffnung auf die Vorweihnachtzeit gelegt. Diese Hoffnungen sind geplatzt - wie vieles andere in diesem Jahr.

Der MGV Velmede hat viel Hoffnung auf die Vorweihachtzeit gelegt. Diese Hoffnungen sind geplatzt - wie vieles andere in diesem Jahr. Wir haben den Vorsitzenden Jürgen Bathen zum Interview gebeten.

Ist Mitgliederwerbung überhaupt möglich im Moment? Wie gewinnen Sie neue Mitglieder und Unterstützer?

Jürgen Bathen: Wichtig ist uns erst mal, die aktuellen Mitglieder "bei der Stange" zu halten. Neue Mitglieder und Unterstützer zu finden ist im Moment schwierig, da wir uns nicht in der Öffentlichkeit präsentieren können. Wir hatten eigentlich ein wenig auf die Vorweihnachtszeit gehofft, um an eventuell stattfindenden Veranstaltungen ein paar Weihnachtslieder zu singen und so andere Mitbürger zum Singen zu motivieren.

Gibt es eine Veranstaltung, auf die Sie sich besonders freuen, wenn alles wieder "normal" läuft?

Bathen: An erster Stelle freuen wir uns auf ein geregeltes Vereinsleben mit regelmäßigen Proben und Auftritten. Besonders freuen wir uns auf das "Knükelfest", das wir in diesem Jahr schmerzlich vermisst haben, weil das eine Veranstaltung ist, bei der Jung und Alt gemeinsam feiern und singen.

Wie haben Sie Kontakt zu den Mitgliedern gehalten und welche Ängste und Sorgen haben Sie da gehört?

Bathen: Mit regelmäßigen Kontakten über Telefon und die sozialen Netzwerke. Manchmal trifft man sich auch beim Einkaufen, da ist immer Zeit für ein kurzes Gespräch. Die am häufigsten gestellte Frage ist immer: "Wann proben wir wieder?"

Was hat trotz allem stattgefunden? Mit welchem Erfolg?

Zeitweise konnten konnten wir ja unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder proben. Wegen der Raumgröße fanden die Proben in der Schützenhalle in Velmede statt. Nicht nur der MGV sondern auch das MGVchen und der Frauenchor feinCHORd probten mit dem Erfolg, die Gemeinschaft wieder zu stärken.

Was planen Sie jetzt für die nächsten Wochen und Monate?

Über Planung können wir derzeit gar nicht sprechen, da wir nicht wissen wie es weitergeht und uns auch keiner, für die nächste Zeit, eine Prognose geben kann.

Wie überbrücken Sie die "vereinsfreie" Zeit - also die Zeit, in der keine Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden?

Mit Überlegungen zum Beispiel mit welchen Aktivitäten wir nach der Coronazeit unser Vereinsleben wieder aufpeppen können.

Der MGV Velmede ist im Jahr 1864 gegründet worden.

Der Verein hat 232 Mitglieder - davon 64 aktive in MGV, MGVchen und feinCHORd

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.mgv-velmede.de.

Erreichbar ist der Verein unter info@MGV-Velmede.de oder telefonisch unter 02904/2066.

Vorsitzender des MGV 1864 Velmede ist Jürgen Bathen