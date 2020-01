Meschede. Im Mescheder Hit-Markt im Schwarzen Bruch steht seit einigen Wochen ein Milchautomat zum Selbstzapfen. Wie kommt die Eversberger Landmilch an?

Milchbauer testet Milchtankstelle im Mescheder Hit-Markt

Der Weg der Eversberger Landmilch in den Hit-Markt im Schwarzen Bruch ist kurz: Morgens noch in der Kuh, nachmittags im Glas. Seit einigen Wochen steht der Automat in Meschedes größtem Supermarkt. Mit der bisherigen Nachfrage sind Familie Möller-Winter und Markt-Leiter Armin Schnüttgen sehr zufrieden. Für beide Parteien war es einer Premiere.

Die Idee

Christoph und Stephanie Möller-Winter und Hit-Marktleiter Armin Schnüttgen (links) sind mit den ersten Wochen der Milchtankstelle im Hit-Markt zufrieden. Foto: Ilka Trudewind

Seit Herbst 2019 vertreibt Familie Möller-Winter aus Eversberg ihre Milch unter dem Label „Eversberger Landmilch“. Die Gespräche mit Markt-Leiter Armin Schnüttgen begannen schon viel früher. Schnüttgen war nach eigenen Angaben sofort begeistert von der Idee, im Geschäft eine Milchtankstelle aufzustellen. Doch es dauerte eine Weile bis die italienischen Maschinen (einer für die Flaschen, einer für die Milch) tatsächlich im Eingang aufgebaut werden konnten. Kurz vor Weihnachten war es soweit. Nun steht der Automat zwischen Streusalz und Brennholz. „Den Stresstest kurz vor Weihnachten haben wir bestanden“, sagt Stephanie Möller-Winter und lacht. Nun seien die Zeiten etwas ruhiger und von Woche zu Woche gewinnt der landwirtschaftliche Betrieb neue Erkenntnisse. „Die stärksten Tage sind Freitag und Samstag“, erklärt Landwirt Christoph Möller-Winter. Für gewöhnlich füllt er den Automaten montags, mittwochs und freitags auf. Die Maschine sendet allerdings auch Nachrichten aufs Smartphone, sobald der Tank fast leer ist. Gleiches gilt für Fehlermeldungen. „Dann fahren wir sofort los und beheben den Fehler“, erklärt der Eversberger Christoph Möller-Winter.

Die Technik

Während des Interviews kommen immer wieder Kunden und zapfen Milch ab. Die Handgriffe sehen routiniert aus. 1,50 Euro für die Flasche einwerfen, Flasche in den Automaten stellen, Menge auswählen, bezahlen und zapfen. Die frische Milch ist pasteurisiert, hat einen Fettgehalt von etwa vier Prozent und ist vier bis fünf Tage haltbar. „Die Rückmeldungen der Kunden sind durchweg positiv“, erzählt Armin Schnüttgen.

Der Betrieb

Der Stall der Familie Möller-Winter steht in der Nähe der Hünenburg. Der Betrieb verzichtet auf

Der Automat steht im Eingangsbereich des Supermarktes. Foto: Ilka Trudewind

Gentechnik. Zum Hof gehören 60 Milchkühe, etwa 40 Rinder und Kälbchen. Seit fünf Jahren gibt es eine offene Stallung. Die Tiere können immer auf die Weide; sie sind nur von Mitte November „bis die Wiesen wieder grün sind“ im Stall. „Derzeit vermarkten wir 20 bis 25 Prozent unserer Milch selbst. Unser Traum wären 50 Prozent“, so Christoph Möller-Winter. Der Betrieb liefert seine Milch ansonsten an die Kölner Molkerei Friesland-Campina für deren Marke Landliebe. Der Liter Landliebe-Milch kostet im Geschäft derzeit 1,49 Euro. „35 Cent davon kommen schließlich beim Landwirt an“, erklärt Christoph Möller-Winter. Vermarktet ein Betrieb seine Milch selbst, sei der Ertrag viel höher.

Der Supermarkt

Die Stichworte „regional“ und „lokal“ sind auch für Hit-Marktleiter Armin Schnüttgen große Themen. So gibt es zum Beispiel bereits eine Kooperation mit einem Kartoffelbauern aus Schmallenberg und mit den Imkern aus Meschede. Geplant ist auch eine Zusammenarbeit mit einem Landwirt aus der Soester Börde, der frische Säfte liefert. Auch von dem Milchautomaten ist er begeistert. „Frischer kann die Milch nicht sein“, so Schnüttgen. „Und wir freuen uns, dass es Landwirte gibt, die auch so eine hohe Investition nicht scheuen“, sagt er über die Familie Möller-Winter.

Zum Betrieb: www.eversberger-landmilch.de; Der Hofladen mit Milch, Eiern, Käse und Joghurt steht in der Weststraße 3 in Eversberg, 0291/51164.

Weitere Milchautomaten stehen im Edeka Dumke in Warstein und im Hofladen Dolle in Wehrstapel. Auch bei Hartleb im Schwarzen Bruch gibt es Eversberger Landmilch.