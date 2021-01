Mit Auto, ÖPNV oder Taxi zum Corona-Impfzentrum des HSK

Meschede/Bestwig/Eslohe/Schmallenberg/Olsberg So kommt am besten hin. Der ärztliche Leiter spricht über Anmeldung, Ablauf, Impf-Reaktionen und das bisherige Impfgeschehen im HSK.

Das . Wir haben zusammengefasst, wie man aus Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg am schnellsten mit dem Auto, Fahrrad oder ÖPNV zum Impfzentrum kommt und mit Dr. Christoph Hüttemann, ärztlicher Leiter des Zentrums, über den Status Quo gesprochen.

Bevor am 8. Februar die ersten über 80-jährigen Hochsauerländer geimpft werden können, erhalten diese in den nächsten Tagen Post und können sich per Hotline (0800 116 117 02) oder via Internet (www.116117.de) ab dem 25. Januar für einen Impftermin anmelden. „Bei der ersten Gruppe handelt es sich um alle Menschen im Hochsauerlandkreis, die über 80 Jahre alt sind. Das sind etwa 18.000 Personen, die nun einen Brief erhalten und einen Termin im Impfzentrum vereinbaren können. Bei der Terminvergabe ist jedoch vielleicht etwas Geduld gefragt“, erklärt Dr. Christoph Hüttemann, der den Seniorinnen und Senioren mit der bisherigen Resonanz aus den Pflegeheimen und Krankenhäusern die Sorge vor der Impfung nehmen möchte: „Von den bereits um die 6.500 Geimpften hat niemand eine allergische Reaktion erlitten und es lief alles problemlos ab. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem bisherigen Impfgeschehen im Hochsauerlandkreis und ich kann mich nur bei den Verantwortlichen der Einrichtungen und mobilen Impfteams bedanken, die super kooperiert haben.“

Erhöhung von einem auf den anderen Tag möglich

Bis auf wenige Ausnahmen haben bereits alle Pflegeheim eine Lieferung für die Bewohner und Pflegekräfte erhalten. Bei nur einzelnen Ausnahmen musste leider die Erstimpfung kurzfristig auf Anfang Februar verschoben werden. „Wir haben trotz Lieferschwierigkeiten seitens Biontech ausreichend Kapazitäten und können die Zweitimpfung auf jeden Fall garantieren“, weiß Dr. Christoph Hüttemann.

Wann genau es für die nächsten Impfgruppen weitergeht – und vor allem, wann Menschen jungen und mittleren Alters ohne Vorerkrankungen geimpft werden – kann auch er nicht konkret vorhersagen. „Das hängt in erster Linie von der Produktionsgeschwindigkeit und der Zulassung weiterer Hersteller ab. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass wir die Auslastung des Impfzentrums von einem Tag auf den anderen drastisch erhöhen könnten, wenn es in dieser Hinsicht Neuigkeiten gibt und von jetzt auf gleich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen würde.“

Eine faire Lösung

Um möglichst allen Sauerländern eine möglichst kurze Anfahrt zum Impfzentrum zu bieten, habe man sich schlussendlich für Olsberg als Standort entschieden. „Auf der Suche nach einer fairen Lösung für alle Menschen im HSK hat die KVWL und der Kreis die Stadt Olsberg als zentralsten Ort für ein Impfzentrum ausgewählt“, so Hüttemann. Dass die An- und Abreise für den ein oder anderen doch mit etwas Zeitaufwand verbunden ist, lässt sich bei der geographischen Beschaffenheit des Hochsauerlandkreises jedoch nicht verhindern.

>>> So gelangt am besten aus Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg zum Impfzentrum in Olsberg:

Aus Meschede:

Start: Winziger Platz

Auto: über A46, 19,3 Kilometer, 17 Minuten bei normalem Verkehr.

ÖPNV: RE17 oder RE57, Buslinie R75 und kurzer Fußweg, 29 Minuten.

Taxi: ca. 43 Euro (berechnet mit Online-Taxometer)

Aus Bestwig:

Start: Rathausplatz

Auto: über B7, 7,5 Kilometer, 10 Minuten bei normalen Verkehr.

ÖPNV: RE17 oder RE57, Buslinie R75 und Fußweg (18 Minuten) oder Buslinie R57 (27 Minuten).

Taxi: ca. 20 Euro (berechnet mit Online-Taxometer)

Aus Eslohe:

Starpunkt: Busbahnhof Eslohe

Auto: z.B. über B55 und A46, 37 Kilometer, 38 Minuten bei normalem Verkehr.

ÖPNV: S70 und R75, 1 Stunde 27 Minuten.

Taxi: ca. 80 Euro (berechnet mit Online-Taxometer)

Aus Schmallenberg:

Startpunkt: Weststraße 26

Auto: über B236, B511 und L776, 34 Kilometer, 39 Minuten.

ÖPNV: Buslinien S30 und S40, etwa 90 Minuten.

Taxi: ca. 77 Euro (berechnet mit Online-Taxometer)