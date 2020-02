Nach einem Unfall: Mescheder Polizei sucht Radfahrer

Meschede. Die Polizei sucht einen Radfahrer, der eine Fußgängerin angefahren hat.

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin geflüchtet. Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise.

Unfall in auf dem Weg nach Heinrichsthal

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 31. Januar, auf der Heinrichsthaler Straße. Um 18.50 Uhr ging eine 28-jährige Fußgängerin über den Seitenstreifen der Heinrichsthaler Straße in Richtung Heinrichsthal. Der unbekannte Radfahrer fuhr in Schlangenlinie der Frau entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Frau auf die Bankette aus. Hierbei verletzte sie sich leicht. Ohne sich um die gestürzte Meschederin zu kümmern, setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt in Richtung Meschede fort. An dem Fahrrad war ein helles Xenon-Licht angebracht.

Die Beschreibung des Unfallfahrers

Der Fahrer war mit einer dunkelblauen Hose, dunklen Schuhen, und einer braunen Jacke mit Kapuze bekleidet. Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.