Neue Funktion in Schmallenberger Gastro-App

Schmallenberg. Am Anfang war lediglich das Bestellen und Abholen möglich, jetzt erhält der „Schmallenberger Food Service“ ein Update: Und so funktioniert’s.

Die Lockerungen in der Gastronomie-Branche sorgen auch in Schmallenberg und Umgebung für ein Aufatmen. Immer wieder schlaflose Nächte, ein Lockdown „von 100 auf 0“, so Kay Schulte von Getränke Schulte - damit sei jetzt Schluss, zumindest teilweise. „Wenn es wieder losgeht, möchten wir bestmöglich vorbereitet sein, um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten“, ergänzt Raffaele Iuliucci vom Bacio-Restaurant.

Mit der „Schmallenberger Food Service“-App hätten die Gastronomen schon den Nerv der Kunden getroffen. Anfangs ging es dabei lediglich um das Bestellen und Abholen von Getränken und Speisen. Jetzt, wo unter Auflagen auch der Verzehr in den Restaurants und Kneipen wieder erlaubt ist, gibt es ein praktisches Update: Mit der App soll es schon bald möglich sein, auch im Restaurant kontaktlos zu bestellen und per EC-Karte oder Paypal zu bezahlen.

Vorteil für Gäste und Gastronomen

Jeder Gast könne dafür sein eigenes Smartphone nutzen, lediglich die App und eine einmalige Anmeldung seien nötig. Ein Vorteil für die Gäste und für die Gastronomen gleichzeitig, sagt Daniel Rawe, der gemeinsam mit Schulte die App entwickelte: „Die Gastronomie gilt als Hotspot für Infektionen. So fühlt sich der Gast wieder sicher, denn wir müssen uns darauf einstellen, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen.“

Hinzukommend ergänzt Annabel Hansen von der Schmallenberger Wirtschaftsförderung: „Das ist ja auch ein Konzept für die Zeit nach Corona. Eine Idee, die eigentlich aus der Not geboren ist, aber jetzt absolut die Lebensqualität wieder steigert.“

So funktioniert die App

Nach dem Herunterladen und der Anmeldung wählt der Gast das Restaurant und den Tisch, an dem er sitzt.

Anschließend werden Speisen und Getränke in den Warenkorb gelegt, zuzüglich können Extrawünsche angegeben werden.

Ist das Menü fertig, erhält der Kunde eine Benachrichtigung und kann seine Bestellung an der Theke abholen, bezahlen und mit zum Tisch nehmen.

Für Kunden ist die App kostenfrei und sowohl für Apple- wie auch Android-Geräte erhältlich. Für Gastronomen kostet das Einpflegen des eigenen Betriebes mit Öffnungszeiten, Speisekarte und Co. in die App zwischen 59 und 109 Euro monatlich. Gastronomiebetriebe, die Interesse an der Teilnahme haben, können sich an info@getraenke-schulte.com oder dr@rawe-hermetics.de wenden.

