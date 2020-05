Neue Lenne-Brücke für Schmallenberger Fußgänger

Schmallenberg. Die alte Brücke über die Schmallenberger Lenne war marode, am Ende sogar gesperrt. Was die neue Brücke gekostet hat und wo sie steht.

Alfons Brüggemann als Bezirksausschussvorsitzendem war es schon lange ein dringendes Anliegen, jetzt konnte auch endlich Vollzug gemeldet werden. Im Industriegebiet Lake hinter dem Lager der Firma Falke verbindet nun eine neue Brücke über der Lenne die Schmallenberger Oberstadt mit der Mittel- und Altstadt. Zuvor bestand an gleicher Stelle eine Holzbrücke, die aber seit 2017 gesperrt war - zu marode, zu gefährlich, um so die Lenne zu überqueren.

Baumaßnahmen im November

Der Weg war abgeschnitten, zum Bedauern vieler Schmallenberger, so Brüggemann, der ebenso stellvertretender Bürgermeister der Stadt ist. Immer wieder habe er sich bei der Stadt und bei Thomas Gräff vom Tiefbauamt erkundigt, im November des vergangenen Jahres fanden die ersten Baumaßnahmen statt. Ein Statiker sei am Werk gewesen, ebenso musste eine wasserbauliche Genehmigung her, so Gräff. Auch deshalb habe die neue Brücke etwas auf sich warten lassen, die Planung einige Zeit in Anspruch genommen: „Aber jetzt ist wieder ein guter Verbindungsweg geschaffen.“

Schattige und feuchte Ecke

„Ein Bauwerk, das uns aushalten wird“, so Brüggemann. Gräff ergänzend: „Wir haben bei dieser Brücke kein Holz verwendet, sondern Stahl genutzt. Diese Ecke ist relativ schattig und feucht, das ist nicht gut für Holz.“

Zudem wurde der steile Weg in Richtung Mittel- und Altstadt neu angelegt und mit einem Holzgeländer versehen. Aufwendige Arbeiten, so Gräff.

Alles zusammen habe das die Stadt knapp 65.000 Euro gekostet. Damit bestehen nun wieder fünf Brücken, die über die Lenne führen