Neuer Chef für die Schmallenberger Polizeiwache

In Schmallenberg gibt es einen Wachleiter-Wechsel bei der Polizei.

Schmallenberg Albrecht Saßmannshausen übernimmt die Wachleitung von Torsten Kahl. Markus Brüning ist neuer Bezirksdienstbeamter in Schmallenberg

Albrecht Saßmannshausen ist der neue Chef der Polizeiwache

in Schmallenberg. Am 11. Januar 2021 hat der Polizeihauptkommissar aus Medebach

die Stelle als Wachleiter angetreten. Sein Vorgänger Torsten Kahl hat die

Behörde in Richtung Soest verlassen. Dort wird er auf der Leitstelle eingesetzt.



"Wir freuen uns, dass wir den Schmallenbergerinnen und Schmallenbergern einen

erfahrenen Polizisten als neuen Leiter der Polizeiwache präsentieren können",

freute sich Landrat Dr. Schneider bei der Vorstellung von Albrecht

Saßmannshausen. Albrecht Saßmannshausen ist seit 1981 bei der Polizei NRW und

ist seit 1997 im HSK. Nach Stationen auf den Polizeiwachen in Brilon und

Meschede, wo er zuletzt als Dienstgruppenleiter eingesetzt wurde, beginnt jetzt

das neue Kapitel in Schmallenberg.

Privat ist PHK Saßmannshausen als begeisterter Winter- und Bergsportler in den Bergen zu Hause. Der 56-jährige Medebacher freut sich auf die neuen Aufgaben in Schmallenberg. "Albrecht Saßmannshausen ist ein geschätzter und gut vernetzter Kollege unserer Behörde. Er wird ein guter Ansprechpartner für die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger sein", ist sich der Abteilungsleiter Polizei Klaus Bunse sicher.

Offiziell vorgestellt wurde er am Freitag von Landrat Dr. Karl Schneider und

Abteilungsleiter Polizei Klaus Bunse. Bürgermeister Burkhard König ließ es sich

ebenfalls nicht nehmen an der Vorstellung teilzunehmen. Mit einem Blumenstrauß

überbrachte er dem neuen Leiter der Polizeiwache die besten Wünsche der Stadt

Schmallenberg.

Markus Brüning ist Nachfolger von Norbert Belke

Im Nachgang wurde PHK Markus Brüning als neuer Bezirksdienstbeamter in

Schmallenberg begrüßt. Markus Brüning ist der Nachfolger von Norbert Belke, der

Ende letzten Jahres in Ruhestand gegangen ist. Der 54-Jährige ist der neue

Ansprechpartner für die Ortschaften Schmallenberg, Hundesossen, Lenne,

Wulwesort, Fleckenberg, Jagdhaus, Latrop, Störmecke, Waidmannsruh, Grafschaft,

Schanze, Almert, Oberkirchen, Vorwald, Inderlenne, Westfeld, Ohlenbach, Hoher

Knochen, Lengenbeck, Nordenau, Nesselbach, Winkhausen, Niedersorpe, Rellmecke,

Mittelsorpe, Obersorpe, Rehsiepen, Holthausen und Huxel.

"Gerade bei diesen vielen Ortschaften ist es wichtig, dass man sich auskennt. Markus Brüning ist Schmallenberger und versieht bereits seit 1997 seinen Dienst auf der Wache in Schmallenberg!" zeigte sich Polizeidirektor Klaus Bunse zufrieden. Der Bezirksdienst hat für alle Bürger ein offenes Ohr.

Als polizeilicher Ansprechpartner nimmt er sich Zeit und steht bei Fragen helfend zur Seite. Ein großes Anliegen ist dem Bezirksdienst auch die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in den Kindergärten und Grundschulen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die konsequente Umsetzung von Justizersuchen, wie zum Beispiel die Vollstreckung von Haftbefehlen und Aufenthaltsermittlungen. Markus Brüning wird unter der Nummer 02974 96940-3822 erreichbar sein.