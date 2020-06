Neueröffnung im Gewerbegebiet Enste-Nord bei Meschede

Enste. Die Wirtschaft steht nicht still in der Corona-Zeit. Im Gewerbegebiet Enste-Nord gibt es eine Neueröffnung. Nur gefeiert werden kann erst später.

Es gibt glücklicherweise auch gute Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft in Corona-Zeiten: Im Gewerbegebiet Enste-Nord konnte Dirk Schulte jetzt seinen neuen Standort eröffnen.

Der Kfz-Technikermeister ist mit seinem Betrieb aus dem Süden des Gewerbegebietes in den neuen Norden umgezogen. Auto Technik Schulte liegt direkt an der Autobahnabfahrt aus Richtung Meschede an der Straße Auf dem Bruch.

Standort im Enster Süden zu klein

Seit September 2019 war an der neuen Firmenhalle auf dem 4000 Quadratmeter großen Grundstück gebaut worden. Der bisherige Standort an der Enster Straße war zu klein geworden. Verzögerungen durch die Corona-Krise gab es an der Baustelle nicht. Dirk Schulte hatte im Gegenteil Glück: Durch Ausfälle an anderen Baustellen standen für ihn Handwerker schneller zur Verfügung.

Schulte erweitert mit seinem Neubau auch die Zahl der Arbeitsplätze: Von bisher drei auf neun, zum 1. August stellte er auch zwei neue Auszubildende ein und kommt dann auf sechs Lehrlinge. Aktuell hilft er auch einem anderen Betrieb aus, in dem Kurzarbeit herrscht: Er hat einen der Beschäftigten von dort übergangsweise als Kfz-Mechaniker ausgeliehen.

Corona hat zwei Auswirkungen

Zwei Corona-Folgen gibt es: Zum einen ist die eigentlich für Anfang Mai geplante feierliche offizielle Eröffnung erst einmal verschoben worden – „das wird aber auf jeden Fall nachgeholt“, verspricht Schulte.

Zum anderen beobachtet er eine wirtschaftliche Folge: Der Verkauf von Neuwagen ist zurzeit eingebrochen: „Die Leute schauen aufs Geld“ – und würden derzeit eher ihre Autos wieder instand setzen. Das wiederum ist auch das Hauptgeschäft von Dirk Schulte mit seiner freien Werkstatt. Er profitiert von dem Gewerbegebiet und dessen Lage. Schulte wartet auch viele Firmenwagen aus Enste – und auch Fahrzeuge von Autofahrern, die auf der A 46 Probleme haben.