Niedlicher Nachwuchs im Bödefelder Wildgehege

Im Bödefelder Wildgehege wurden kürzlich vier kleine Hirschkälber geboren, die ab sofort bei den täglichen Fütterungen bewundert werden können.

„Damit ist unsere Herde wieder auf 18 Tiere angewachsen.“ erklärt Roland Albers: „Die Jungen sind zwar noch recht scheu und verstecken sich, aber bei den Fütterungen folgen sie ihren Müttern und können daher gut beobachtet werden.“ Das „Team Wildgehege“ des Bödefelder Verkehrsvereins rund um Roland Albers und Werner Braune war in den letzten Monaten nicht untätig.

Die Erneuerung des Wildgehegezauns wurde in diesem Frühling abgeschlossen.„Damit ist das Gehege für die nächsten 20 Jahre gerüstet.“ erläutert Albers. „Seit 2016 haben wir jedes Jahr ein Teilstück des Zauns erneuert. Insgesamt 2500 Meter.“ Aus dem Warsteiner Wildpark kamen in diesem Frühling zwei Jungtiere in das Bödefelder Hirschgehege. Dieses „frische Blut“ ist nötig um Inzucht innerhalb der Herde zu vermeiden.

Telefonische Anmeldung

Die Corona-Krise hatte bisher kaum Auswirkungen auf das Wildgehege und die täglichen Fütterungen. „Momentan sind es fast immer Familien, die sich die Fütterungen ansehen“, so Albers. „Da man sich telefonisch anmelden muss, legen wir die Termine so, dass immer nur eine Familie pro Tag vor Ort ist. Aber selbst zwei Familien wären kein Problem, da wir am Gehege sehr viel Platz haben und man sich aus dem Weg gehen kann.“

Die Fütterungen finden täglich statt und sind kostenlos. Über eine Spende würde sich das Team trotzdem freuen. Interessierte können sich beim Verkehrsverein unter oder bei Roland Albers unter anmelden.