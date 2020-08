Schulministerin Yvonne Gebauer kommt am Dienstag, 11. August, ins H1 nach Meschede. Es soll um die Aus- und Weiterbildung von Lehrern und die Herausforderungen der Corona-Krise gehen.

Wahlkampf NRW-Schulministerin kommt am Dienstag nach Meschede

Meschede. Die NRW-Schulministerin (FDP) kommt ins H1 nach Meschede. Es soll um Aus- und Weiterbildung von Lehrern und die Infrastruktur der Schulen gehen.

Auf Einladung der FDP-Ratsfraktion kommt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Dienstag, 11. August, ins H1 am See nach Meschede. Schulschließungen, digitaler Unterricht, Lehrermangel, das waren die beherrschenden Themen der vergangenen Monate.

Die Herausforderungen bezüglich Lehreraus und -fortbildung, Ausstattung der Schulen und ihre Infrastruktur wurden deutlich. Was die Landesregierung dagegen tut und was die Stadt tun sollte, dass wird die Diskussion am Dienstag, 11. August, ab 18 Uhr, zeigen.

Wegen der einzuhaltenden Hygienevorschriften wird um schriftliche Anmeldung gebeten unter: Ingrid.voelcker@stadtrat-meschede.de.