Nuttlar: Eine Ampel kommt, die keiner mehr will

Nuttlar. Gefordert wird die Ampel am Bahnübergang in Nuttlar bei Bestwig seit Jahren. Jetzt soll sie gebaut werden - aber nun will sie keiner mehr.

In Nuttlar wird eine Ampel gebaut werden, die inzwischen niemand mehr so recht haben will. Das wurde in der Sitzung des Bestwiger Gemeinderates deutlich – wo genau diese Ampel aber seit Jahren vehement gefordert wurde: Jetzt wird man sie nicht mehr los.

Lange Rückstaus gehören der Vergangenheit an

Die neue Ampel soll am Bahnübergang Kirchstraße-West entstehen, wo es in der Vergangenheit lange Rückstaus auf die Bundesstraße 7 gab - die Linksabbiegespur ist einfach zu klein für die vielen Autos gewesen, die warten mussten, als Züge kamen. Der Rückstau zog sich bis nach Bestwig. Außerdem gab es dabei gefährliche Situationen auf dem Bahnübergang selbst, wenn Autofahrer noch rangieren mussten.

Das ist aber vorbei, seitdem die Autobahn eröffnet ist. Die Zwischenbilanz von Nuttlars Ortsvorsteher Markus Sommer (CDU) im Gemeinderat: „Die Eröffnung der A 46 hat zu einer deutlichen Reduzierung des Verkehrs geführt. Es gibt kein Problem mehr auf der Bundesstraße.“ Damit sei der eigentliche Zweck der Ampel entfallen.

Installation nicht zu stoppen

Sommer sprach von einer „veränderten Bewertung“: „Die Anlage hat ihren Nutzen verloren.“ Auch viele Nuttlarer hätten ihn darauf angesprochen und den Sinn in Frage gestellt. Sommer fragte sich: „Kann man das verkaufen – oder bauen wir direkt eine Ruine dorthin? Wir bauen eine Ampel dahin, die nur eine Ampel ist.“ Denn diese Ampel wird auch nur lediglich eine Bedarfsampel sein – „sie richtet keinen Schaden an, hat aber keinen wirklichen Nutzen“. Denn anders als bei der Ampel am Bahnübergang Dümel in Nuttlar wird die an der Kirchstraße nur manuell auf Rot gestellt werden können.

SPD-Ratsherr Bernd Lingemann aus Nuttlar gab Sommer teilweise Recht: „Die Ampel wäre vor drei, vier Jahren besser gewesen.“ Er nannte die Bedarfsampel aber zumindest sinnvoll zum Beispiel bei Feuerwehr-oder Notarzteinsätzen.

Sommer widersprach: Die Rettungsdienste könnten dann ohnehin durchfahren. Lingemann sagte auch: „Dass die Funktionsfähigkeit bei Null ist, kann ich nicht nachvollziehen.“ Denn mit Blick auf die Zukunft, sieht er auch mehr Güterverkehr auf der Bahn und damit eine Zunahme des Bahnverkehrs – dann könnte sich die Ampel bewähren.

Eröffnung der A 46 war schließlich bekannt

Gestoppt werden kann die Ampel-Installation ohnehin nicht mehr. Dafür müsste der Rat einen Beschluss aus der Vergangenheit, in dem die Ampel gefordert wurde, wieder revidieren. Einen solchen Antrag gab es aber nicht. Zumal Bauamtsleiter Jörg Stralka klarmachte, dass das offizielle Verfahren viel zu weit sei: „Straßen.NRW darf die Ampel nicht nicht bauen. Auf unsere Initiative ist einiges in die Gänge gebracht worden.“ Stralka betonte, dass die Freigabe der Autobahn schließlich in der Vergangenheit bekannt gewesen sei: „Die Ampel sollte ja nicht nur für eine Übergangszeit errichtet werden.“