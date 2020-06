Öffnungstermin für Schmallenberger Freibad steht fest

Gute Nachrichten für alle Sonnenanbeter und Wasserratten aus Schmallenberg und Umgebung: Ab dem kommenden Montag, 8. Juni, öffnet das Wellenfreibad in Schmallenberg wieder. „Natürlich unter den nötigen Corona-Bedingungen und -Regelungen“, so Bad-Manager Dirk Houpt. Beim Besuch ist ein Kontakformular auszufüllen, natürlich sei auch auf die nötigen Abstands- und Hygienevorschriften zu achten, so Houpt. Die Besucherzahl wurde auf ein Maximum von 500 Badegästen festgelegt und immer aktuell auf der Webseite bekanntgegeben. Houpt: „Das ist das erste Mal, dass wir so eine Begrenzung einführen müssen.“

Mit dem Gesundheitsamt habe es in der vergangenen Woche einen Rundgang gegeben, die Umkleiden können genutzt werden - „weil das keine geschlossenen Räume sind, sondern die Kabinen nach oben geöffnet sind.“ Von den je drei Duschen im Männer- und Frauenbereich werde die mittlere aufgrund der Abstandsbestimmungen gesperrt, so Houpt.

Dann soll von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und in der Ferienzeit von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein. „Ich vermute aber, dass wir am kommenden Montag noch nicht öffnen werden. Bei 15 Grad macht das keinen Sinn“, so Houpt: „20 Grad müssen es schon sein, wir geben das dann immer auf unserer Seite bekannt.“

Das Frühschwimmen wird aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden können, die Saison ist bis September geplant.

