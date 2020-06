Originelle Idee in Eversberg: Schützenfest to go im Drive-in

Die St.-Georgs-Schützen und die Eversberger feiern traditionell Fronleichnam, die Schützen des Mescheder Nordens immer im Juli. Doch in diesem Jahr gibt es kein Böllern und kein Ballern. Deshalb haben sich die Schützen etwas einfallen lassen. Das sind ihre Ideen:

St.-Johannes-Schützen entwickeln Schützenfest-Drive-in

Schützenfest to Go Eversberg

So ganz ohne Schützenfest, das geht nicht, finden auch die St.-Johannes-Schützen in Eversberg. Sie haben deshalb das „Schützenfest to go“ entwickelt. In einem Drive-in, der pünktlich zum eigentlichen Antreten am Mittwoch vor Fronleichnam um 17 Uhr eröffnet wird, können sich alle ein Paket abholen.

Das Paket beinhaltet alles, um ein wenig des wahren Schützenfestgefühls aufkommen zu lassen. Vier Flaschen Warsteiner für das Gefühl an der Theke, Sektchen für den Abstecher in die Sektbar, Kurze zum Wärmen, Fähnchen zum Winken, Süßigkeitenkette von der Bude und - für die Atmosphäre - ein Fläschchen mit dem originalen Schützenhallenduft nach drei Tagen Schützenfest.

Ein QR-Code führt direkt zu originaler Schützenfestmusik aus der Halle – inklusive Zapfenstreich und Proklamation. Das Paket kostet 15 Euro. Alle, die den Verein unterstützen möchte, sind eingeladen, zum Drive-in-Schalter zu kommen, um sich ihre Schützenfest für zu Hause abzuholen“, erklärt Thomas „Thomy“ Schäfer vom Schützenverein. Vorbestellungen und Lieferungservice nach Hause können unter schuetzen-eversberg@mail.de vereinbart werden.

Meschede-Nord: Ein Stück Nord-Heimat für zu Hause

Im Norden gibt es ein Schützenfestpaket für zu Hause. Foto: Schützenverein Meschede-Nord

„Da in diesem Jahr unser schönes Schützenfest leider ausfallen muss, wollen wir dennoch ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter uns Schützen und Freunden des Mescheder-Nordens stärken“, erklären die Schützen. Wer mag kann ab sofort ein Schützenfestpaket für Zuhause bestellen.

Es besteht aus einem Herren- oder Damen T-Shirt mit Vereins- und Schützenfestlogo, ein Bierglas mit Vereinslogo, einer Flasche Veltins, einem Herren- oder Damenschnaps (Kräuter oder fruchtig) sowie Flaschenöffner. Preis: 29,50 Euro. Bestellbar bis zum 21. Juni unter Angabe der Größe, Damen-oder Herrenshirt, Schnapswunsch sowie Angaben zur Person hier . Die Schützen fordern alle Freunde auf: „Holt euch ein Stück Nord-Heimat nach Haus oder in euren Garten und lasst uns alle trotz dieser Situation zusammenhalten.“

St. Georgs-Schützenfestpaket für Daheim

Bierprobe, Kränzen, Fahne aufstellen – auch die Vorfreude aufs Schützenfest fällt in diesem Jahr aus. Deshalb möchten die St.-Georgs-Schützen die heimischen Terrassen und Balkone zur Festwiese und das Wohnzimmer zur Halle umfunktionieren. Dazu haben die Schützen ebenfalls ein Schützenfestpaket für Zuhause geschnürt.

Es beinhaltet ein 10-Liter-Fässchen Veltins mit einer Wurst aus dem Hause Lehnhäuser und einer kleinen Überraschung für die Damen zum Preis von 33 Euro. Das Paket wird am Samstag, 6. Juni, und am Schützenfest-Samstag, 13. Juni, „königlich“ zugestellt. Bestellungen bitte mit Angabe von Namen, Adresse und Zustell-Datum per E-Mail an hauptmann@stg1486.de.

Außerdem bitten die Schützen darum, an den Schützenfesttagen die St.-Georgs-Fahnen aufzustellen. Fronleichnam findet um 10 Uhr die traditionelle Fronleichnamsmesse auf dem Stiftsplatz statt, an der auch der Schützenvorstand teilnehmen wird. „Es würde uns freuen, wenn viele Schützenbrüder mit Schützenhut die Fronleichnamsmesse als Schützenmesse in diesem Jahr mitfeiern werden“, schreibt der Vorstand. Es findet keine Prozession statt.

Wer im weiteren Verlauf des Jahres Bier benötigt und gleichzeitig die St.-Georgs-Schützenbruderschaft unterstützen möchte, kann die Getränke gern über die Schützen beziehen. Ansprechpartner ist Geschäftsführer und Kellermeister Andreas Kleine.