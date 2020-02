Meschede. In der Nacht auf Montag gilt auch rund um Meschede die Befürchtung, dass ein Orkan kommen könnte. Das müssen Eltern jetzt wissen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orkan im HSK erwartet: Eltern entscheiden über Schulweg

Auch rund um Meschede gilt: Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Das Schulministerium in Düsseldorf hat deshalb jetzt Empfehlungen an die Schulen herausgegeben.

Dabei gilt: Eltern entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Bei extremen Wetterlagen können Eltern entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren.

Betreuung gewährleisten

Die Schulleiter können nach Rücksprache mit dem Schulträger – entscheiden, den Unterricht nicht stattfinden zu lassen oder frühzeitig zu beenden, damit keine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler entstehen kann. Bei einem Unterrichtsausfall am Morgen muss für die dennoch eintreffenden oder bereits schon anwesenden Schülerinnen und Schüler eine Betreuung gewährleistet werden, bis diese wieder gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können. Bei einem vorzeitigem Unterrichtsende müssen für die noch anwesenden Schülerinnen und Schüler die Betreuung gewährleistet werden, bis diese wieder gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können.

Die Entscheidung muss den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern auf den ihnen bekannten Kommunikationswegen bekannt gemacht werden.

Sofern durch das Unwetter eine unmittelbare Gefahr im Schulgebäude entsteht (z. B. durch umfallende Bäume, schwere Schäden an Gebäude), entscheidet der Schulträger über eine etwaige Schulschließung. Lehrer haben – sofern zumutbar – im Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtungen in der Schule anwesend zu sein.