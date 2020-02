Meschede . Sicherheit der Besucher im Vordergrund: Die Baulokal-Ausstellung in Meschede muss wegen dem angekündigten Orkan „Sabine“ Sonntag eher schließen

Orkan „Sabine“: Baulokal-Ausstellung Meschede schließt eher

Die Baulokal-Ausstellung in Meschede öffnete am heutigen Sonntag um 10:30 Uhr die Pforten. Aufgrund der Unwetterwarnung vor Orkantief Sabine werden wir heute allerdings nur bis 14 Uhr öffnen gaben die Veranstalter bekannt.

Sicherheit der Besucher

„Die Sicherheit unserer Besucher wie auch der Aussteller liegt uns sehr am Herzen, daher haben wir uns zu diesen Schritt kurzfristig entschieden“, heißt es weiter. Grund dafür ist die Sturmwarnung für den HSK. Am Sonntagnachmittag und in der Nacht auf Montag könnte der Orkan „Sabine“ auch das Sauerland treffen.

Bereits mehrere Schulen aus dem Verbreitungsgebiet hatten deswegen bekanntgegeben, dass sie am Montag geschlossen bleiben werden. Auch Veranstaltungen wurden zum Teil kurzfristig abgesagt.