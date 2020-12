Pastoraler Raum Meschede-Bestwig sagt alle Gottesdienste ab

Blick in ein leeres Gotteshaus: Auch der Pastorale Raum Meschede-Bestwig sagt alle Gottesdienste mit Besuchern über Weihnachten ab.

Meschede/Bestwig Erst kamen Absagen einzelner Gemeinden, jetzt erklärt der Pastorale Raum Meschede-Bestwig: Es werden keine Präsenz-Messen stattfinden.

Mit Blick auf eine veränderte Lage rund um die Corona-Situation ändert der Pastorale Raum Meschede-Bestwig auch seine Planungen für die Gottesdienste zu den Weihnachtstagen: Bis vorerst einschließlich Sonntag, 27. Dezember, wird es in den Katholischen Gemeinden in Meschede und Bestwig keine „Präsenzgottesdienste“ geben. Betroffen sind damit auch die Christmetten und die Gottesdienste an den Weihnachtstagen.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind neue Entwicklungen: Zum einen standen immer mehr Gemeinden vor Problemen, den -unbedingt notwendigen -Ordnungsdienst zu den Gottesdiensten sicherzustellen. „Der Ordnungsdienst ist aber ein unerlässlicher Bestandteil unseres Hygienekonzeptes“, so Pfarrer Michael Schmitt, Leiter des Pastoralen Raums. Und zum anderen musste sich ein Priester des Seelsorgeteams am Mittwoch in Quarantäne begeben.

Änderung bedauerlich

Die kurzfristigen Änderungen seien bedauerlich, so Pfarrer Schmitt -man stehe aber in der Pflicht, gemeinsam einer dynamischen Situation zu begegnen: „Auch an unseren Gemeinden und den Menschen, die sich hier engagieren, geht die Pandemie nicht spurlos vorbei.“ Sowohl bei den ursprünglichen Plänen für Präsenzgottesdienste wie auch bei der jetzigen Absage sei bei allen Beteiligten eine hohe Bereitschaft zu spüren, angemessene und verantwortbare Entscheidungen zu treffen.

Live-Stream als Alternative

Nochmals weist der Pastorale Raum auf die Möglichkeit hin, per Live-Stream im Internet an Gottesdiensten teilzunehmen. An Heiligabend wird der Gottesdienst um 17 Uhr sowie am 1. Weihnachtstag um 9.30 Uhr online übertragen. Interessierte finden dazu auf der Homepage www.katholische-kirche-meschede-bestwig.de einen Link zum Anklicken.