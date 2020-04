Payback-System für Esloher Einzelhandel vorerst vom Tisch

In der Gemeinde Eslohe wird es vorerst kein Payback-System für den Einzelhandel geben. Möglich wäre eine solche Umsetzung über die Sauerland-Card gewesen. Für „Eslohe aktiv“ ist das Ganze allerdings eine Nummer zu groß, wie Thomas Keite vom Vorstand betont.

In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Schmallenberger Sauerland hätten die Esloher Einzelhändler und Gewerbetreibenden ein System nutzen können, das noch deutlich mehr zu bieten gehabt hätte. Tourismusdirekt Hubertus Schmidt hatte die Möglichkeiten gemeinsam mit Thorsten Schulte vom Sauerland-Tourismus bereits im vergangenen Jahr bei einer Versammlung von „Eslohe aktiv“ vorgestellt. Nach der Vorstellung hatte Patrick Habbel vom Vorstandsteam von „genialen Möglichkeiten“ gesprochen, die den Nerv der Zeit träfen. Er persönlich könne sich ein solches Modell für Eslohe sehr gut vorstellen.

Man wolle sich auf jeden Fall weiter mit dem Thema befassen. Und genau das hat der Vorstand danach getan. „Wir haben aktuell zunächst einmal entschieden, dass wir uns weiter schlau machen wollen“, sagt Keite. Dabei gehe es unter anderem auch um Finanzierungsfragen.

Ein Problem, dass er persönlich sehe: Bei der Einführung eines neuen Gutscheinsystems, bei dem im Geschäft eine gewisse Technik vorausgesetzt werde, damit der Gutschein eingelöst und angenommen werden könne, schließe man quasi alle Gewerbetreibenden aus, die kein Geschäft etwa an der Hauptstraße hätten.

Denn Sinn und Zweck der „Eslohe aktiv“-Gutscheine solle es unter anderem auch sein und bleiben, dass sie wie bisher auch in einem Schreinerbetrieb und eben nicht nur im klassischen Einzelhandel mit Ladenlokal eingelöst werden können. Und das funktioniere mit den derzeitigen Papiergutscheinen aktuell noch sehr gut. In die Zukunft gedacht, seien die Möglichkeiten der Sauerland-Card zwar eine gute Idee, aber zum aktuellen Zeitpunkt wolle „Eslohe aktiv“ das Thema erst einmal hinten anstellen.

Übergreifendes Bonussystem

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang nicht nur die Nutzung der Sauerland-Card als Gutschein, sondern eben auch als übergreifendes Bonussystem gewesen. Für jeden Einkauf vor Ort gibt es dabei Punkte - ähnlich einer Payback-Karte - die vor Ort wieder eingelöst werden können. Schulte hatte es damals so veranschaulicht: „Ich kann das ganze Jahr über beim Bäcker und Metzger Brötchen und Würstchen kaufen und so meine Punkte sammeln, um mir am Ende des Jahres von den Punkten in einem anderen Laden etwas Teureres zu gönnen.“