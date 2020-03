Polizei Pkw fährt in Reiste ungebremst in Backmobil - drei Verletzte

Reiste. Schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Eslohe: Ein Pkw fährt in Reiste ungebremst in ein Backmobil. Die Polizei Meschede meldet drei Verletzte.

Ein Pkw ist in Reiste ungebremst in ein Backmobil gefahren. Drei Personen wurden dabei verletzt. Der Unfall hatte sich am Samstag gegen 16.40 Uhr auf der Mescheder Straße / B55 ereignet.

Mit Warnblinklicht abgestellt

Ein 49-jähriger Fahrer hatte sein Backmobil auf der B55 mit eingeschaltetem Warnblinklicht abgestellt und den Verkaufswagen geöffnet, als ein 81-jähriger Pkw-Fahrer, der in Richtung Eslohe fuhr, plötzlich ungebremst auf den Verkaufswagen auffuhr.

Dabei wurden der Fahrzeugführer, seine 81-jährige Beifahrerin und der Verkaufswagenfahrer schwer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.