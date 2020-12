Vereine Planen in Corona-Zeiten: So geht der TV Ostwig damit um

Ostwig Das Hygiene-Konzept muss angepasst werden. Wird es eine Skifreizeit oder ein Zeltlager geben? Schwere Zeiten, auch für den TV Ostwig.

Der TV Germania zählt zu den aktivsten Vereinen in der Gemeinde Bestwig. Corona hat auch ihn jäh ausgebremst. Das schmerzt in einigen Bereichen ganz besonders. Es gibt allerdings auch durchaus Grund zur Freude. Wir haben den Vorsitzenden Christoph Rosenau zum Interview gebeten.

Frage: Was fehlt und fehlte Ihnen und Ihren Mitgliedern in der Coronazeit besonders?

Wir sind ein Sportverein: Während des ersten Lockdowns im Frühjahr fehlte daher besonders der gemeinsame Sport. Das gilt natürlich auch für die neu verordnete Auszeit im November, insbesondere weil wir gerade dabei waren, neue Angebote zu etablieren. Wenn der Sport ausfällt, dann ist das schon für viele Sportlerinnen und Sportler ein starker Eingriff in den Alltag. Wir haben wunderschöne Sportanlagen und können diese nicht nutzen - das ist zwar derzeit leider alternativlos, aber eben auch sehr schade. Richtig toll finde ich übrigens, dass uns trotz der Corona-Lockdowns bislang alle Mitglieder weiterhin die Treue halten und wir aufgrund der Sportverbote noch keine Vereinsaustritte zu verzeichnen haben.

Wie haben Sie Kontakt zu den Mitgliedern gehalten? Welche Ängste und Sorgen haben Sie da gehört?

Wir wohnen ja nicht in einer Großstadt, sondern in einem ländlichen Raum und die Leute sind trotz „Lockdowns“ nicht „weggeschlossen“. Man sieht sich hier und da beim Wandern, Spazieren gehen oder man telefoniert. Auch die Digitalisierung hilft weiter: In den letzten Jahren haben wir zum Beispiel im Frühjahr immer eine große Aufräumaktion auf unseren Sportanlagen mit bis zu 50 Leuten veranstaltet. Das ging 2020 wegen der Kontaktsperre nicht. Wir haben aber übers Internet um die 25 „Aufgabenpakete“ angeboten, die von unseren Mitgliedern abzuarbeiten waren. Nach nur wenigen Tagen waren alle Aufgaben verteilt, zwei Wochen später waren unter anderem alle Bäume geschnitten, Dachrinnen gereinigt und Kiesbeete geharkt.

Das hat super funktioniert. Die größte Sorge unserer Mitglieder bezüglich des Sports war im Frühjahr, dass es im Herbst eine erneute Auszeit für den Sport geben muss. Leider hat sich diese Sorge voll und ganz bestätigt. Ansonsten ist unser Turnverein natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft: Die Leute haben Angst zu erkranken oder ihre Nächsten unbewusst anzustecken. Sie haben Sorge um ihre Arbeitsplätze und teils sogar Angst um ihre Existenz. Diese Sorgen sind natürlich viel tiefgreifender und gewichtiger als der Umstand, dass der Sportbetrieb erneut heruntergefahren wurde.

Was hat trotz allem stattgefunden und mit welchem Erfolg?

Unsere „Digitalen Himmelfahrtswanderungen“, verbunden mit einer Foto-Challenge, waren im Frühjahr schon ein „Knaller“. Weit über 100 Leute waren in Familien und Kleingruppen über das verlängerte Wochenende auf vorgegebenen Strecken unterwegs und haben über 100 Fotos eingestellt. Tolle Fotos, tolle Eindrücke - man spürte förmlich, dass die Leute endlich wieder etwas unternehmen wollten. Auch der Ersatz für das ausgefallene Sportfest im August in Form der „Germanen-Jagd“ war ein voller Erfolg. Über 150 Leute haben in rund 20 Kleingruppen und unter Einhaltung der Corona-Regeln mitgemacht. Klar, der gemeinsame Abschluss der Wanderungen am Sportheim und das Gemeinschaftserlebnis fehlten. Aber trotzdem waren alle froh, dass der Turnverein die Veranstaltungen nicht einfach ersatzlos abgesagt hat (wie ja fast alle anderen Veranstaltungen und Feiern), sondern dass „Corona-Alternativen“ angeboten wurden.

Was planen Sie jetzt für die nächsten Wochen und Monate?

Es ist zurzeit einfach schwierig, überhaupt irgendwelche Planungen anzugehen. Ansonsten bohren die Fragen: Wann wird der Sportbetrieb wieder möglich sein? Kann eine Skifreizeit im Frühjahr - und können ein Kinderzeltlager oder eine Jugendfahrt im Sommer - überhaupt stattfinden? Was wird aus dem nächsten Sportfest? Unsere Planungsaufgaben sind durch Corona nicht einfacher, sie sind eher vielschichtiger geworden. Natürlich haben wir dabei den Anspruch, so vieles wie möglich umzusetzen und so weit wie möglich die Normalität ins Vereinsleben zurückzuholen. Ein Kinderzeltlager, fällt es im Sommer aus, kann aber nicht nachgeholt werden. Es ist und bleibt für die Kinder dann leider ein „unerlebtes Erlebnis“, eine „nicht gemachte Erfahrung“. Deshalb setzen wir alles daran, die Planungen so zu stellen, dass wir startklar und vorbereitet sind, um möglichst vieles eben doch zu ermöglichen, auch wenn das vielleicht mit finanziellen Einbußen einhergeht.

Haben Sie finanzielle Einbußen?

Natürlich haben auch wir finanzielle Einbußen. Uns fehlen die Überschüsse aus unseren Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Sportfest. Zudem haben wir zusätzliche Corona-Belastungen wie zum Beispiel Stornokosten für Busfahrten und Kosten für Hygieneartikel. Allerdings haben wir im Turnverein auch Rücklagen geschaffen und in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Anders als mancher „Profi-Verein“ sind wir daher nicht „auf Kante genäht“. Deshalb können wir so ein Corona-Jahr sicher auch mal „wegdrücken“. Aber wir machen uns schon auch Sorgen, dass diese Pandemie länger andauert, zumal wir einige größere Investitionen vor der Brust haben.

Wie überbrücken Sie die "vereinsfreie" Zeit; also die Zeit, in der keine Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden?

Ganz ehrlich: Es gibt für mich und den Vorstand keine „vereinsfreie Zeit“. Deshalb brauchen wir uns auch keine Gedanken darum zu machen, was wir mit „gewonnener Zeit“ anfangen. Ganz im Gegenteil: Auch wenn derzeit der Sportbetrieb ruht, so sind die Planungsaufgaben für den Sportbetrieb und unsere Freizeiten durch Corona so komplex geworden, dass die Pandemie für uns sogar einen deutlichen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Das Hygiene-Konzept muss zum x-ten Mal angepasst werden, im Januar erscheint die 50. Ausgabe unseres Germanen-Kuriers und hin und wieder müssen sogar Interviewanfragen für die Zeitung beantwortet werden. Es gibt also mehr als genug zu tun...

>>> Info-Box

Der TV Germania 1899 Ostwig ist ein Mehrspartenverein mit momentan rund 1000 Mitgliedern und vereinseigenen Sportanlagen.

In der Gemeinde Bestwig nimmt der Verein nicht nur sportliche, sondern auch eine Vielzahl an sozialen Aufgaben wahr, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit.

In den Jahren 2001 und 2010 wurde der TV Ostwig vom Landessportbund NRW als besonders kinderfreundlicher Sportverein ausgezeichnet.

Zudem wurden im Jahr 2004 der Bronzene sowie der Silberne Stern des Sports und 2009 erneut der Bronzene Stern des Sports für herausragende Projekte und Verdienste in der Kinder- und Jugendförderung verliehen.