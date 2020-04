Positiver Corona-Test: Aldi in Bad Fredeburg geschlossen

Vor geschlossenen Türen standen am vergangenen Wochenende Kunden des Aldi-Marktes in Bad Fredeburg. An der Tür hing ein Zettel mit der Info, dass der Markt „bis auf weiteres“ geschlossen bleibt.

Die Pressetestelle von Aldi Nord schreibt dazu: „Der Aldi-Markt in Bad Fredeburg musste am vergangenen Samstag ab 14 Uhr vorübergehend geschlossen werden.“ Das sei im Einklang mit den gesetzlichen und internen Hygiene- und Sicherheitsregeln geschehen. „Hintergrund war ein positives Testergebnis auf das Corona-Virus einer unserer Mitarbeiter.“

Häusliche Quarantäne für Mitarbeiter

In Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt wurden „selbstverständlich die betroffene Person sowie alle übrigen Kollegen des Marktteams sofort unter häusliche Quarantäne gestellt. Zudem haben wir weitere Maßnahmen gemäß unserer Notfallpläne ergriffen“, heißt es weiter. Dazu zähle unter anderem die umfassende Reinigung und Desinfektion sämtlicher Räumlichkeiten des Marktes durch eine Spezialfirma.

„Darüber hinaus haben wir alle unverpackten Lebensmittel aus dem Markt entfernt (z.B.Backwaren). Wir haben alternative Dienstpläne erarbeitet, sodass wir den Markt am Montag, 6. April, kurzfristig und mit Personal aus umliegenden Märkten zur regulären Zeit wiedereröffnen konnten.“ Der Markt ist somit aktuell für Kunden wieder wie gehabt geöffnet.