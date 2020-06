Prozess um angeblich verletzte Ehre in Bad Fredeburg

Weil er einen 40-jährigen Mann schwer körperlich misshandelt haben soll, hat sich ein junger Syrer vor Gericht verantworten müssen. Im Mittelpunkt stand ein zweifelhafter Ehrbegriff und eine Tat, die sich letztlich relativierte.

Beleidigungen im Video-Chat

Der 40-jährige Geschädigte aus Eslohe ist geistig behindert. In einem Video-Chat zwischen ihm, dem Syrer und einem gemeinsamen Freund hatte er die Mutter des Syrers mehrmals beleidigt. Als dann die beiden Männer Tage später aufeinandertrafen, habe sich der Ältere zwar entschuldigt. Das jedoch nahm der Jüngere nicht an. „Als ich merkte, das bringt nichts, wollte ich nach Hause gehen“, berichtete er nun vor Gericht.

Plötzlich habe sich der 20-Jährige von hinten auf ihn gestürzt, ihn zu Fall gebracht und ihn gegen den Kopf getreten. In der Anklageschrift war von Kopfverletzungen und einem Nasenbeinbruch die Rede. Dem aber widersprach vor Gericht jetzt selbst der Geschlagene. Er sei nur kurz im Krankenhaus gewesen und schon nach 20 Minuten habe er keine Schmerzen mehr gehabt. Da es keinen Arztbrief gab, der das Gegenteil bewiesen hätte, schraubte auch die Staatsanwaltschaft die ursprüngliche Anklage herunter.

Verfahren eingestellt

Der junge Syrer, der zum Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt war, gab den Übergriff vor Gericht sofort zu und entschuldigte sich. „Ich habe nicht gewusst, dass er geistig behindert ist“, ließ er über seinen Dolmetscher ausrichten. Und: „Es ging mir nicht gut an dem Tag, ich hatte schlechte Nachrichten von zu Hause.“ Regelmäßig schicke er noch Geld an seine Familie.

Da er sich zudem bisher noch nicht strafbar gemacht hatte, zurzeit in einem festen Arbeitsverhältnis in einer Schmallenberger Werkstatt steht und sich vor Gericht, so Fischer, „sehr vernünftig“ gezeigt habe, stellte der Richter das Verfahren gegen ihn ein.

Angeklagter verwarnt

Der Schmallenberger muss 50 Euro an das Opfer zahlen und 200 Euro an das Frauenhaus in Arnsberg. Der Richter verwarnte den Angeklagten: „Sie müssen mir versprechen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“ Staatsanwältin Sabine Krippendorf versuchte dem Angeklagten zu erklären, dass niemand seine Mutter, die er nicht mal kennt und die gar nicht in Deutschland lebt, durch Worte verletzen kann. Und Fischer ergänzte: „Wegen dieses zweifelhaften Ehrbegriffs wird in Deutschland keiner geschlagen.“

>>>HINTERGRUND<<<

Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt war stellte das Gericht das Verfahren nach Paragraf 47 Jugendgerichtsgesetz wegen Geringfügigkeit ein.

Als erzieherische Maßnahme kann der Richter mit Zustimmung des Staatsanwalts das Verfahren vorläufig einstellen und dem Jugendlichen eine Frist von höchstens sechs Monaten setzen, binnen der er den Auflagen, Weisungen oder erzieherischen Maßnahmen nachzukommen hat.

Statistisch werden knapp 70 Prozent der Verfahren im Jugendstrafrecht eingestellt. Dem zugrunde liegt immer die Idee, dass jugendliche Täter sich durch Erziehungsmaßnahmen noch bessern können.

So wird angenommen, dass ihre Taten mehr mit der Entwicklung zum Erwachsenen zu tun haben, als mit dem Ausdruck einer kriminellen Gesinnung.