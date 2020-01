Ramsbeck: Sex-Täter kommt vermutlich ungestraft davon

Ein Mann, der im November im Bus nach Ramsbeck eine Schülerin belästigt und sie sogar verfolgt haben soll, kommt möglicherweise ungeschoren davon.

Opfer des Mannes war ein 17-jähriges Mädchen. Sie hatte am Nachmittag des 18. November gemeinsam mit dem Mann im Linienbus R72 nach Ramsbeck gesessen. Eingestiegen war die Schülerin am Bestwiger Bahnhof. Schräg gegenüber habe dann ein unbekannter Mann Platz genommen, der während der Fahrt seine Hose geöffnet und onaniert haben soll. Als die 17-Jährige an der Haltestelle Ziegelweise ausstieg, sei ihr der Mann sogar noch gefolgt. Daraufhin hatte sich das verfolgte Mädchen umgehend an Bekannte gewendet und sich ihnen anvertraut.

Am Abend hatte die 17-Jährige den unangenehmen Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Beamten hatten auch sofort die Ermittlungen aufgenommen. Bislang allerdings ohne Ergebnis. Wie die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage mitteilte, seien keinerlei Hinweise auf den Unbekannten eingegangen. Damit ist der Fall nach wie vor ungeklärt und wird es möglicherweise auch bleiben.

Beschreibung des Täters

Beschrieben hatte die 17-Jährige den Täter wie folgt: Er soll etwa 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sein und dunkelbraune, kurze glatte Haare haben. Bekleidet war er an jenem Tag mit einer Bluejeans und einer dunkeltürkisen Jacke. Er habe einen Kaffeebecher und eine Mappe getragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede 0291 - 90 200 entgegen.