Raue Sitten auf B 55 bei Meschede: Autofahrerin ausgebremst

Der Stinkefinger und die Scheibenwischer-Geste: Die Umgangsformen auf den Straßen werden rauer. Vor dem Amtsgericht stand ein Mescheder, der eine Autofahrerin an der B 55 ausgebremst, angehalten und wegen ihres Fahrverhaltens zur Rede gestellt hatte – das war Nötigung.

Vorfahrt genommen, dann zu langsam gewesen

Der 60-Jährige war im Oktober auf der B 55 mit seinem Pkw in Richtung Warstein unterwegs. Vor ihm bog eine 25 Jahre alte Frau aus Essen von der Autobahn auf die Bundesstraße ab – sie soll ihm dabei die Vorfahrt genommen haben. „Dann tuckerte sie mit 50 weiter“, sagte er vor Gericht. Und dann fuhr sie, wo die B 55 zweispurig wird, auch noch auf der linken Spur. Er konnte nicht überholen. Der Mann bediente die Lichthupe, woraufhin die Frau dann die Spur wechselte.

Im Vorbeifahren will der 60-Jährige gesehen haben, wie die Fahrerin ihm den „Stinkefinger“ zeigte. „Ich war nicht sauer. Bis zum Stinkefinger“, räumte er ein. Er nahm seiner Angabe zufolge sein Gas zurück, brachte die Frau hinter ihm damit dann zum Stehen, nannte das einen „gemächlichen Anhaltevorgang“, stieg aus und fragte, was ihr Verhalten denn solle. Sie sagte ihm, er würde sie nötigen. Dann tat er am Handy so, als würde er die Polizei anrufen und Anzeige erstatten. Das tat er aber gar nicht. Wohl aber die Frau.

„Bis zum Anhalten ausgebremst“

Die 25-Jährige gab zu, irrtümlich die linke Spur benutzt zu haben. Der Mescheder sei ihr erst aufgefallen, weil er so dicht aufgefahren sei, was ihre Beifahrerin bestätigte. Im Vorbeifahren machte die Fahrerin dem Mann dann die „Scheibenwischer“-Geste, weil sie sich so erschrocken habe, wie sie aussagte – aber zeigte nicht den „Stinkefinger“. Von wegen „gemächlicher Anhaltevorgang“: „Er hat mich bis zum Anhalten ausgebremst. Da hätte kein Fahrzeug dazwischen gepasst.“ Der Mann an der Tür habe dann bedrohlich gewirkt, sagte ihre Beifahrerin (38). Das kleine Kind im Auto schrie.

Das Verfahren gegen den Mann wurde vorläufig eingestellt. Sonst hätte ein genauer Nachweis erbracht werden müssen, ob die Frau dem Autofahrer nicht an der B 55 einfach ausweichen und sich so einer Nötigung entziehen können. Der Mann muss jetzt 900 Euro als Auflage an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Nach einem ersten Strafbefehl, den er nicht akzeptiert hatte, sollte er ursprünglich 1600 Euro bezahlen und vier Monate Fahrverbot erhalten. Da er auswärts arbeitet, hätte er dann seinen Arbeitsplatz verloren. Richter Dr. Sebastian Siepe machte grundsätzlich klar: „Ausbremsen ist Nötigung! Wer gibt Ihnen das Recht dazu?“