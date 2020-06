Robert Hartel bleibt Vorsitzender der Schmallenberger FDP

Schmallenberg. Mit strammen Schritten geht es auf die Kommunalwahl am 13. September zu. Die FDP Schmallenberg hat bereits erste Weichen gestellt.

Anfang Juni fand der Ortsparteitag der FDP Schmallenberg statt. Robert Hartel wurde als Ortsvorsitzender in seinem Amt bestätigt. Außerdem wurden Gina Maria Frisse als Stellvertreterin und Jens Eckhardt als Schatzmeister in den Vorstand gewählt.

Herr Dr. Grobbel erhielt als Referent gleichzeitig die Möglichkeit, sein Wirken für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Stadt vorzustellen. Seine Ausführungen zu Ersthelfern, ausgestattet mit Respondern, die Verteilung von Defibrillatoren im Stadtgebiet und Ausbildungsangebote für sanitätsdienstliche Schulungen fanden großes Interesse.

Wahlversammlung am 14. Juli

Seine Bemühungen, weitere Aufstellungsorte zu finden, werden uneingeschränkt unterstützt. Im Anschluss an den Parteitag fand eine erste Wahlversammlung für die Wahl des Rates der Stadt Schmallenberg zur Kommunalwahl am 13. September statt. Hier konnten für die 19 Wahlbezirke bereits einige Kandidatinnen und Kandidaten gewählt werden. Am 14. Juli soll eine weitere Wahlversammlung stattfinden, bei der die verbleibenden Wahlbezirke besetzt werden sollen.

„Wer sich für eine starke FDP im Stadtrat einsetzen möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns Verbindung aufzunehmen. Gleichzeitig sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Gäste eingeladen, um Kernforderungen der Freien Demokraten für den Rat aufzunehmen“, so Hartel. Für die Reserveliste der FDP wurden Robert Hartel, Gina Maria Frisse, Jens Eckhardt und Dietmar Prenosil gewählt. Das Wahlergebnis war jeweils einstimmig.

