Hier in Bestwig ereignete sich am Montagnachmittag ein Auffahrunfall. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Polizei Rückstaus nach Unfall in Bestwig

Bestwig Bei einem Unfall in Bestwig sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Auf der Bundesstraße waren zwei Autos zusammengestoßen.

Auf der Bundesstraße in Bestwig hat sich am späten Montagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Dabei sind in den beiden Pkw zwei Insassen leicht verletzt worden. Die Straße war kurze Zeit nur einspurig zu befahren, deshalb bildeten sich Rückstaus.

