Sauerland: 5 Tipps, um das Leben zu entschleunigen

Wie und wo man in turbulenten Zeiten wie diesen am besten entschleunigt, erfahren Sie im neuen „Druckreif“.

5 Tipps um das Leben zu Entschleunigen - die Ruhe und Leichtigkeit genießen!

Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, zur Ruhe zu kommen. Man macht sich Sorgen um seine Familie, die man nicht sehen kann, und der es auch nicht gut geht. Man kann seine Freunde nicht treffen und keine tollen Unternehmungen planen, wie Kino, Essen gehen, Feiern gehen, Picknicken, ins Schwimmbad gehen. Alle diese Dinge, die vorher so selbstverständlich waren, sind nun wieder etwas besonderes geworden. Wir wissen es zu schätzen, die Ruhe zu genießen, mal wieder unseren Hobbys nachzugehen, die Natur zu bewundern und Spaziergänge zu machen.

Druckreif hat für euch 5 Tipps zusammengestellt, mit denen ihr euer Leben etwas entschleunigen könnt.

1. Die schönen Momente festhalten

Erinnerungen mit der Kamera sammeln und sich später daran erfreuen. Foto: Foto: DEnise Leuschner

Wie wäre es denn, wenn ihr euch eine Kamera (ganz klassisch mit Film zum entwickeln) oder eine Sofortbildkamera (Instax) schnappt, in die Natur geht und tolle Momente, Situationen, Gebäude und vieles mehr fotografiert. So könnt ihr die Erlebnisse des Tages festhalten und habt später schöne Bilder, die ihr euch ansehen könnt.

2. Kleine Inseln am Tag

Auch wenn ihr voller Tatendrang seid, solltet ihr euch zwischendurch genügend Ruhepausen gönnen. Am besten viele kleine über den Tag verteilt. Ihr könnt z.B. eine Tasse von eurem Lieblingstee trinken oder einen leckeren Kaffee genießen, ein gutes Buch lesen und vieles mehr. Wichtig ist, dass ihr Ruhe-Inseln findet, die gut zu euch passen.

3. Die Natur und die Stille genießen

Über Stock und Stein im Arnsberger Wald. Foto: FoTO: DENISE LEUSCHner

Wann wart ihr das letzte Mal draußen, also so richtig im Wald wandern, spazieren, inlineskaten, radfahren? In der Natur gibt es so viel zu entdecken: Vögel, die zwitschern, Rehe, die auf einer großen Wiese grasen, einen Bach mit klarem, kalten Wasser. Man muss sich auf seine Sinne konzentrieren und diese Naturerfahrung einfach genießen.

4. Step-by-Step aufräumen

Eins nach dem anderen! Es ist wichtig, sich immer kleine Ziele vorzunehmen, die man gerne erledigen möchte. Nur so schafft man seine Etappen, hat danach ein Erfolgserlebnis und fühlt sich gut.

5. Glückstagebuch

Am besten nehmt ihr euch einfach einen Stift und einen Block und notiert euch jeden Abend drei Dinge oder Erlebnisse, die ihr persönlich positiv vom Tag in Erinnerung habt. So könnt ihr euch, wenn ihr mal wieder einen schlechten Tag habt, an die positiven Momente erinnern und es geht euch gleich schon ein wenig besser.

Hier entschleunigt man in Meschede und Umgebung besonders gut: