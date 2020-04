Schmallenberg: 18-Jähriger rammt Polizeiwagen und flieht

Blaulicht auf einem Polizeiwagen (Symbolfoto). Ein Polizeiwagen wurde am Wochenende in Schmallenberg durch ein anderes Auto gerammt.

Schmallenberg. Ein 18 Jahre alter Schmallenberger rammt mit seinem Auto einen Polizeiwagen - und flieht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstag ist ein Streifenwagen durch das Auto eines 18-jährigen Schmallenbergers gerammt worden. Gegen 3 Uhr kontrollierten die Beamten ein geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße in Schmallenberg. Die Ordnungshüter parkten den Streifenwagen hinter dem Auto und stiegen aus, heißt es dazu in einer Mitteilung der Polizei.

Fahndung ohne Erfolg

Als der 18-jährige Fahrer die Polizisten entdeckte, startete er den Motor, setzte zurück und rammte den Streifenwagen. Anschließend legte er den Vorwärtsgang ein und entfernte sich von dem Parkplatz, heißt es weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Schmallenberger verlief jedoch negativ. Der Fahrer ist den Beamten namentlich bekannt und steht im Verdacht keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, teilte die Polizei mit.