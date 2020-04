Schmallenberg: 550 Schuss Munition bei Durchsuchung gefunden

Ein Verstoß gegen das Waffengesetz, gegen das Sprengstoffgesetz und Unterschlagung: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 25-jährigen Mann vor, der mittlerweile in Medebach lebt. Zusätzlich soll er 151 Gramm Schwarzpulver besessen haben. Die Munition wurde bei dem Mann nach einer Wohnungsauflösung in Schmallenberg gefunden. Deswegen sollte sich der Angeklagte vor Kurzem vor Gericht verantworten - er kam aber nicht.

Einspruch gegen Strafbefehl

Vorgeworfen wird dem 25-Jährigen konkret, 41 Schrotpatronen, 442 Kleinkaliberpatronen, 62 Gewehrpatronen und 151 Gramm Schwarzpulver besessen zu haben. Aufmerksam auf den Fall geworden war die Staatsanwaltschaft durch eine Aussage in einem anderen Verfahren. Bei dem gebürtigen Winterberger, der nun in Medebach wohnt, war die Munition nach einer Wohnungsauflösung in Schmallenberg gefunden worden.

Zuvor hatte der Angeklagte gegen den Strafbefehl mit Geldstrafe Einspruch eingelegt, nur deswegen war es zu einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht gekommen. Diese platzte aber, weil der Angeklagte nicht auftauchte. Er hatte zuvor bei der Wachtmeisterei eine Verspätung angekündigt.

Keine Ausfälle im Busverkehr bekannt

Grund sollen Probleme mit dem öffentlichen Personennahverkehr gewesen sein. Da laut Auskunft der Leitstelle für den Busverkehr am besagten Tag keine Ausfälle oder Verspätungen bekannt sind - und der 25-Jährige nicht nachweisen konnte, dass er unverschuldet gefehlt hat und keine andere Möglichkeit hatte, zur Verhandlung zu erscheinen, hatten Staatsanwaltschaft und Gericht den Einspruch verworfen. Der 25-Jährige würde somit als rechtskräftig verurteilt gelten. Er soll eine Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts (30 Tagessätze à 10 Euro) zahlen. Der Angeklagte hat aber Rechtsmittel eingelegt.