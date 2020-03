Schmallenberg: Bücherei hat Ausleihrekord von 59.644 Medien

Schmallenberg. Die Schmallenberger Bücherei zieht ein positives Fazit zu 2019: Mehr als 16.000 Besucher kamen und es gab 57 Veranstaltungen.

Die gemeinnützig tätige, Katholische öffentliche Bücherei Schmallenberg (KöB) freut sich über diese positive Entwicklung. Die mehr als 1.000 Leser (inklusive deren Familien Mitgliedern) haben im vergangenen Jahr 48.078 Bücher und andere Medien (Spiele, Magazine, DVD’s, CD’s,..) in der Bücherei im Alexanderhaus ausgeliehen. In der digitalen Bibliothek „Libell-e“ wurden 11.566 Medien (E-Books, e-Audio, E-Paper) heruntergeladen. „Das ist einem Ausleihrekord von insgesamt 59.644 Medien in 2019“, heißt es in einer Mitteilung.

„Die 33 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei Schmallenberg, sind gut geschulte Experten in ihrem Bereich. Auf Grund ihrer oft jahrelangen Erfahrung haben sie sicher mindestens „ein Ohr am literarischen Puls der Zeit“ und oft auch ein „gutes Näschen“ für dass was die Schmallenberger gerne lesen und hören möchten. Auch in 2019 entpuppen sich viele unserer neuen Buch-Einkäufe oft als Bestseller“. Die meisten neuen Titel bekannter Bestseller Autoren werden ein Renner, so die Teamleiterin der KöB (Frau Beule).

Mehr als 16.000 Besucher

Das KöB Team hat bei der Auswahl und dem Kauf der Literatur und anderer Medien keine Einschränkungen oder Restriktionen. „Deshalb findet bei uns auch fast jeder Leser / Hörer was er braucht“. Das KöB Team freut sich aber auch über jeden Leserwunsch. Mit 11.323 Medien im Büchereibestand (im Alexanderhaus) und 127.333 Medien im Online-Verbund mit 28 weiteren Büchereien (digitale Bibliothek Libell-e) gibt es einen großen Bestand.

Mehr als 16.000 Besucher haben im letzten Jahr den Weg zur Bücherei gefunden. Das allein ist Dank und Ansporn genug für die Ehrenamtlichen. „Danke an alle Mitglieder der Bücherei für ihre eifrige Ausleihe und Treue.“ Die Bücherei St. Alexander ist laut der Ausleihzahlen die zweitgrößte Bücherei im Erzbistum Paderborn und die größte digitale Bibliothek (Libell-e) im Verbund der Bistümer Münster, Osnabrück und Paderborn. „Schön dass es in Schmallenberg so viele „Leseratten“ gibt“, heißt es weiter. Die hohe Zahl der Besucher zeigt natürlich auch welch ein beliebter Kommunikation und Kultur-Treffpunkt die Bücherei geworden ist. Auch fremdsprachige Literatur ist vorhanden. Eine Gemütliche Kaffee- / Tee-Ecke, Spiel und Lese-Plätze laden zum plaudern und verweilen ein. Ein Aufzug zur Bücherei ist sicher auch bald nutzbar .

Auf den 57 gut besuchten Veranstaltungen in 2019, konnten die Mitarbeiter alle Besucher umfangreich informieren, unterhalten und in ihren Bann schlagen. Auch 2020 werden die KöB-Mitarbeiter wieder ein schönes Programm präsentieren.

Überrascht über Zuspruch

Die Buch- und Magazin-Ausleihen über die digitale Bibliothek Libell-e hat den dafür zuständigen Bücherei Mitarbeiter Franz Gisbert Canisius schon etwas überrascht. „Dass die digitale Bibliothek bei den „Schmallenbergern“ so gut ankommt liegt sicher auch an dem umfangreichen digitalen Literaturangebot und der individuellen Betreuung der Leser beim Einrichten und Nutzen der elektronischen Geräte (E-Book Reader, Tablet’s, Smartphones und Computer).“ E-Book Fragestunden werden einmal jeden Monat angeboten.

Da es in Schmallenberg keine städtische Bücherei gibt übernimmt die KöB diese Aufgabe. Die Stadt Schmallenberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den dafür anfallenden Kosten. Im Stadtgebiet Schmallenberg und in Eslohe gibt es weitere sieben (kleinere) Katholische öffentliche Büchereien. Alle arbeiten eng zusammen und haben eine gemeinsame Homepage, auf der sie auch einen Medienkatalog anbieten. Für die vielen ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter ist es ein erstrebenswertes Ziel, dass möglichst alle Bürger mit ihnen in Kontakt treten um die besondere Bibliotheksatmosphäre einmal kennenzulernen. In der Bücherei werden schon zum Beginn des Jahres 2020 die aktuellen Neuerscheinungen und Bestseller wie auch andere aktuelle Medien (Spiele oder Unterhaltungselektronik) zur Ausleihe zur Verfügung stehen.