Schmallenberg: Bunte Steine sollen trauernden Kindern helfen

Eigentlich hatte Chantal Hanske aus Schmallenberg über Facebook nur mal nachfragen wollen, ob jemand Lust hätte, ein paar Steine zu bemalen. Sie hat dabei nicht mit einer so überwältigenden Resonanz gerechnet. Die 31-Jährige ist Erzieherin und Trauerbegleiterin in der Johannesbad Fachklinik. Trauerbegleiter bieten Trauernden besonders in der ersten Zeit nach dem Tod eines Angehörigen Hilfe und Unterstützung, begleiten die Menschen aber auch über einen längeren Zeitraum, wenn diese niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können.

Chantal Hanske Foto: Privat

Die Arbeit in dem Bereich gestaltet sich zurzeit durch das Coronavirus auch im HSK und Schmallenberg fast unmöglich, da aufgrund des vorgegebenen Besuchs- und Kontaktverbotes keine Möglichkeit besteht, trauernde Angehörige, vor allem aber auch Kinder einfach mal in den Arm zu nehmen, um sie zu trösten.

Mit der Gruppe „Sauerlandstones“ bemalt Chantal Hanske im Besonderen für die Kids Steine, die als Herzenssteine oder Glückssteine Trost spenden sollen und einem trauernden Kind vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können.

„Die Steine sollen einfach nur sagen: Wir denken an dich, du bist nicht allein“, erklärt Chantal Hanske. „Daher bemalen wir die Steine, verpacken sie in kleine Beutel und bringen sie Kindern entweder vor die Haustür oder schicken sie mit der Post.“

Rückmeldungen auch aus der Ferne

Den Job, den sie normalerweise persönlich macht, kann sie derzeit nicht in gewohntem und eigentlich nötigen Umfang machen. „Ich habe abends zuhause gesessen und mir meine Gedanken gemacht. Dass ich allerdings eine so riesige Resonanz auf den Aufruf bekomme, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt sie gerührt. Fast 50 Leute haben sich gemeldet und Hilfe angeboten.

„Ich habe Rückmeldungen unter anderem vom Möhnesee, aus Lüdenscheid, Finnentrop und Hagen bekommen. Es ist einfach toll. Ich bin richtig glücklich. Auch wenn es an sich nur ein bemalter Stein ist, kann das für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, ein großer Trost sein.“