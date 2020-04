Schmallenberg: Das ist der Stand beim Breitbandausbau

Schmallenberg . Fast ein Jahr nach dem Spatenstich ein Blick auf die Maßnahmen: In welchen Bereichen ist schon ausgebaut? Wo stehen noch Baumaßnahmen an?

Gut ein Jahr ist seit dem ersten Spatenstich für den Breitbandausbau im Hochsauerlandkreis vergangen, insgesamt sollen im HSK 5460 Haushalte an das schnelle Netz angeschlossen werden. Seit dem Startschuss ist in Schmallenberg viel passiert.

Einige Breitband-Maßnahmen sind bereits abgeschlossen, in anderen Bereichen im Stadtgebiet läuft der Ausbau noch oder startet Ende dieses Jahres. Mit der Maßnahme soll vor allem in die Zukunftsfähigkeit und die Konkurrenzfähigkeit des ländlichen Raums investiert werden.

36 Bereiche stehen noch aus

In 27 der eingeteilten Bereiche gelten die Breitband-Maßnahmen bereits als abgeschlossen. Dazu gehören das Schmallenberger Schulzentrum an der Obringhauser Straße und die Wormbacher Straße, sowie Berghausen, Ebbinghof, Hundesossen, Jagdhaus, Latrop, Oberberndorf, Obringhausen, Werntrop, Werpe, Holzgewerbepark, Altenhof, Erich-Kästner-Realschule, Holthausen und Huxel sowie Inderlenne, Lengenbeck, Mittelsorpe, Nesselbach, Nordenau, Obersorpe, Ohlenbach, Rehsiepen, Westfeld und die Grudschule in Bödefeld.

Im Bau sind aktuell die Breitbandmaßnahmen in Westernbödefeld, Gellinghausen und im Bereich Kunstschmiede Schütte. Sie werden voraussichtlich im November und Oktober abgeschlossen werden, heißt es vom HSK dazu. Im Juli soll der Ausbau in Walbecke folgen, in allen weiteren Bereichen startet der Ausbau gegen Ende des Jahres im Oktober oder November. In insgesamt 36 Bereichen ist somit der Breitbandausbau noch offen.

Ausbau bis Ende des Jahres

Der Hintergrund zum Breitbandausbau: Die Telekom investiert insgesamt rund 18,3 Millionen Euro in den Breitbandausbau, hinzu kommen rund 9,24 Millionen Euro Bundesförderung und 7,8 Millionen Euro Landesförderung. Der Eigenanteil der Kommunen beträgt 1,47 Millionen Euro.

Bis Ende 2020 soll der gesamte Breitbandausbau im HSK abgeschlossen werden, somit auch im Stadtgebiet Schmallenberg. Gewerbeparks und Schulen in der Region waren priorisiert behandelt worden: Diese Bereiche wurden beim Ausbau zuerst bedacht und abgearbeitet. Insgesamt fallen während der Maßnahme 255 Kilometer Tiefbauarbeiten im Hochsauerlandkreis an und es werden rund 720 Kilometer Glasfaser von der Telekom verlegt. Die Bürger müssen sich im Zuge der Ausbauarbeiten aber auch auf vorübergehende Verkehrsbehinderungen einstellen.