Schmallenberg: Einbrecher durchsuchen Bäckereifiliale

Ein Einbrecher an einer eingeschlagenen Fensterscheibe

Gleidorf. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Ostermontag in eine Bäckereifiliale in Gleidorf eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Ostermontag in eine Bäckereifiliale auf der Straße „Am Einheit“ in Gleidorf eingebrochen.

Fenster eingeschlagen

Die Täter öffneten ein eingeschlagenes Fenster und durchsuchten anschließend den Laden, so die Polizei. Über das mögliche Diebesgut konnten bislang keine Auskünfte gemacht werden.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Bad Fredeburg unter 02974/90200 in Verbindung.