Schmallenberg: Falke-Verwaltung nach Brandalarm evakuiert

Schmallenberg. Ein Brandalarm in der Falke-Verwaltung hatte ausgelöst, deswegen rückte am Dienstagmorgen die Feuerwehr aus. Der dritte Alarm für den Löschzug.

Die Schmallenberger Feuerwehr ist am Dienstagmorgen um 10.20 Uhr zur Falke-Verwaltung in der Oststraße ausgerückt. Kurz waren Sirenen in der Innenstadt zu hören.

Gebäude evakuiert - Fehlalarm

Grund für den Einsatz war ein Brandalarm, der durch eine automatische Brandmeldung ausgelöst wurde. Alle Mitarbeiter, die zu der Zeit im Gebäude waren, mussten das Gebäude kurzzeitig verlassen. Laut Informationen dieser Zeitung handelte es sich dabei um einen Fehlalarm. Verletzt wurde niemand.

Es war am Dienstag bereits der dritte Einsatz des Löschzugs Schmallenberg.