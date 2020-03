Coronavirus Schmallenberg: Feuerwehr warnt vor Betrügern in Corona-Krise

Schmallenberg . Die Feuerwehr warnt Schmallenberger vor Betrügern, die die Corona-Krise ausnutzen - und gibt Tipps zum Verhalten. Welche Maschen genutzt werden.

„Auch in Krisenzeiten versuchen Betrüger ihren dunklen Geschäften nachzugehen. Dabei versuchen sie sich häufig das Vertrauen der Geschädigten dadurch zu erschleichen, dass sie sich als Mitglieder der Feuerwehr, als Polizeibeamte oder sonstige Behördenmitarbeiter ausgeben“, schreibt die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg in einer Pressemitteilung. Aus gegebenen Anlass wird daher darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe der Feuerwehr ist, Rauchmelder in Wohnungen zu überprüfen. Die Feuerwehr habe hierzu auch keine Befugnis.

Appell an Bevölkerung

Daher appelliert die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg jetzt auch an die Bürger, „niemanden der sich als Mitglied der Feuerwehr ausgibt, um Rauchmelder zu kontrollieren, in die Wohnung zu lassen.“ Bei Fragen zur Installation von Rauchmeldern stehen Interessierten und Betroffenen neben den Fachbetrieben natürlich auch die Angehörigen der Feuerwehr zu Verfügung. Die Feuerwehr dürfe aber aus gesetzlichen Gründen, weder Rauchmelder prüfen, warten noch verkaufen.

Umgehend Polizei rufen

Sollten Personen mit diesem Anliegen an der Tür klingeln, rufen Sie bitte umgehend die Polizei – auch über den Notruf 110 – damit eine umgehende Überprüfung stattfinden kann. So können Sie helfen Einschleichdiebstähle zu vermeiden. Informieren Sie auch ältere Nachbarn und Bekannte über die Masche. Ein weiterer wichtiger Hinweis der Schmallenberger Feuerwehr: „Polizeibeamte und auch Mitarbeiter anderer Behörden können sich immer ausweisen. Mitarbeiter der Gesundheitsamtes werden keine Test gegen den Corona-Virus gegen Barzahlung anbieten!“