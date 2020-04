Schmallenberg: Feuerwehr zum Hit-Markt alarmiert

Schmallenberg. Die Feuerwehr ist am Mittwoch zum Hit-Markt in Schmallenberg ausgerückt. Dort hatte eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen.

Die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg ist am Mittwoch um 16.54 Uhr zum Hit-Markt in der Poststraße alarmiert worden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Der Schmallenberger Markt war daraufhin evakuiert worden und Kunden mussten das Gebäude verlassen.

Fehlalarm

Einige Einsatzkräfte sowie die Polizei waren mit Blaulicht vor Ort, rückten aber nach kurzer Zeit bereits wieder ab. Denn vor Ort hatte sich schnell herausgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelt und keine Gefahr besteht.

Der Markt konnte somit bereits nach kurzer Zeit wieder für die Kunden öffnen und den Betrieb normal wieder aufnehmen.

Fehlalarme hatten bereits in den vergangenen Tagen die Feuerwehr beschäftigt- so zuletzt am VdK-Hotel in Bad Fredeburg. Auch dort hatte eine automatische Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst.