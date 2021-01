Schmallenberg: Gottesdienst erst ab Inzidenzwert unter 50

In St. Alexander wird erst wieder Gottesdienst gefeiert, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert bezogen auf 100.000 Einwohner unter 50 liegt. Das hat der Pfarrgemeinderat beschlossen.

Schmallenberg In Schmallenberg und Eslohe sind fast alle Gottesdienste bis Februar abgesagt. Nur in fünf katholischen Gemeinden finden Messen statt.

Die Pfarrgemeinden entscheiden in Schmallenberg und Eslohe eigenverantwortlich, ob in ihren Kirchen Gottesdienste im aktuellen Corona-Lockdown gefeiert werden. Dabei ergibt sich ein bunter Flickenteppich, über den Pfarrer Georg Schröder auch nicht glücklich ist, den er aber akzeptiert und mitträgt.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Gottesdienste sind auch im aktuellen Lockdown unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln weiter erlaubt. Wichtig ist neben den bekannten Regeln, Lüften, den Abstand einzuhalten und Masken zu tragen, dass die Pfarrgemeinden einen Ordnungsdienst einrichten. "Ich kann keine Messe feiern, wenn kein Ordnungsdienst da ist", betont Schröder.

Entschieden, ihre Gottesdienste jetzt endgültig bis zum 31. Januar abzusagen, haben sich zuletzt die Pfarrgemeinden in Bad Fredeburg, Grafschaft und Latrop. St. Alexander in Schmallenberg will erst wieder Gottesdienst feiern, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert bezogen auf 100.000 Einwohner bei unter 50 liegt.

Wo noch Gottesdienst gefeiert wird

„Die Mehrheit der Pfarrgemeinden in Eslohe und Schmallenberg hat damit nun endgültig abgesagt“, erklärt Schröder. Leichter lassen sich die aufzählen, die noch Messfeiern planen: Bödefeld, St.-Peter und Paul Eslohe, Obersorpe, Wenholthausen und Wormbach. Dort finden die Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten statt. Die jeweils aktuellen Zeiten und Orte finden sich auf der Homepage des Pastoralen Raums.