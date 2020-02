Schmallenberg: Gute Stimmung bei Altweiber-Party im Sägewerk

Schmallenberg. Karnevalisten feiern im alten Sägewerk in Schmallenberg: In Stimmung bringt sie der Schlagersänger „Asphalt Anton“ aus Westfeld.

Die Altweiber-Party in Schmallenberg war bereits nach ein paar Wochen ausverkauft - dementsprechend gut gefüllt war das Alte Sägewerk am Donnerstagabend.

Besonderer Gast

Zahlreiche Karnevalsfans in bunten Kostümen tummelten sich auf der Tanzfläche. In die richtige Karnevalsstimmung wurden die Jecken von der Tanzgarde Arpe und dem besonderen Gast „Asphalt Anton“ gebracht - ein Sauerländer Schlagersänger, der bald seinen ersten Mallorca-Hit rausbringen will. Anschließend sorgte ein Live-DJ für eine lange Party-Nacht.