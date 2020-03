Schmallenberg: Keine Ermittlungen nach Corona-Schmiererei

Nach einer Corona-Schmiererei auf der Fassade eines chinesischen Restaurants hat die Polizei keine Ermittlungen aufgenommen. Der Grund: Bislang liegt bei der Polizei keine Anzeige in der Sache vor, daher wird auch nicht ermittelt.

Schriftzug überstrichen

Am Mittwochmorgen war aufgefallen, dass unbekannte Täter die Fassade des Restaurants „Asia Hin“ in Schmallenberg mit dem Wort „Corona“ beschmiert hatten. Der Betrieb ist bereits seit Mittwoch geschlossen, weil die Kunden ausbleiben. Voraussichtlich geschlossen ist das Restaurant bis April. Das teilten die Betreiber auf einem Zettel an der Tür und in einer Mailbox-Nachricht mit. Sie dankten den Kunden auch für ihr Verständnis. Im Falle einer Änderung oder Öffnung wollen die Betreiber die Bürger informieren.

Der grüne Corona-Schriftzug an der Wand des Restaurants wurde bereits im Laufe des Donnerstags mit weißer Farbe überstrichen.

Zu dem Vorfall hatte es wütende Reaktionen auf der Facebook-Seite dieser Zeitung gegeben. „Unfassbar“, „Keine Worte“, „Da fällt einem nichts mehr zu ein“, „Unglaublich und richtig böse“, hatten die Leser den Vorfall kommentiert.