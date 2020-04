Schmallenberg: Mann (20) verletzt Drogendealer mit Messer

Wegen versuchter schwerer Körperverletzung musste sich ein 20 Jahre alter Schmallenberger nun vor Gericht verantworten. Während der Verhandlung am Mescheder Amtsgericht wurde der Fall allerdings noch einmal hochgestuft, weil der Angeklagte dort zugab, einen Mann aus der Flüchtlingsunterkunft „Breite Wiese“ mit einem Messer bedroht zu haben, um Drogen von ihm zu bekommen, ohne diese bezahlen zu müssen.

Mit Tortenmesser bedroht und verletzt

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft soll der 20-Jährige den Mann aus der Flüchtlingsunterkunft mit einem 18 Zentimeter langen Tortenmesser bedroht und auch verletzt haben.

Nachdem der 20-Jährige dem Mann ein Messer an den Hals gehalten habe, sei es zum Gerangel zwischen den beiden gekommen. Dabei habe der Schmallenberger eine Schnittverletzung am Ohrläppchen und mehrere Abwehrverletzungen an der Hand erlitten.

„Diese Taten hat der Angeklagte eingeräumt“, bestätigte die Pressestelle des Amtsgerichts. Durch den zusätzlichen Vorwurf des versuchten schweren Raubes in einem minderschweren Fall sei auch der Strafrahmen hochgesetzt worden. Verurteilt wurde der 20-jährige Schmallenberger zu einem Dauer-Arrest von drei Wochen.

Diesen hatte er bereits durch die Untersuchungshaft verbüßt. Der Hintergrund: Der 20-Jährige war zuvor zu einer Hauptverhandlung nicht erschienen, deswegen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Entscheidung über Jugendstrafe ausgesetzt

Zusätzlich zu den drei Wochen Dauerarrest hat das Gericht die Entscheidung über eine Jugendstrafe ausgesetzt. Es gilt eine Bewährungszeit von zwei Jahren. Wird der Angeklagte in diesem Zeitraum noch einmal straffällig, wird darüber entschieden, ob und in welcher Länge der Schmallenberger noch eine Jugendstrafe verbüßen muss.