Schmallenberg. Ein Taschendieb hat im Discounter in Schmallenberg zugeschlagen. Als eine 81-Jährige im beim Tragen helfen wollte, stahl er ihr Portemonnaie.

Schmallenberg: Taschendieb bestiehlt hilfsbereite Seniorin

Taschendiebe haben am Mittwoch in einem Discounter an der Weststraße zugeschlagen. Die Täter hatten es auf die Geldbörse einer hilfsbereiten Dame abgesehen. Gegen 14.50 Uhr bemerkte die 81-jährige Seniorin einen Mann im Geschäft. Dieser war mit zwei Tüten bepackt. Als er versuchte Ware aus dem Regal zu nehmen half die Frau dem Mann.

Papiere zurückgelassen

Auf dem anschließenden Weg zur Kasse bemerkte sie den Diebstahl der Geldbörse. Der Täter hatte laut Polizeiangaben unbemerkt den Reißverschluss der Jackentasche geöffnet und das Portemonnaie entwendet. Kunden fanden die Geldbörse auf dem Parkplatz des Discounters.

Das Bargeld hatte der Täter entwendet, die Papiere ließ er zurück. Täterbeschreibung: südländisches Aussehen, etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, normale Statur, Schnauzbart, Pudelmütze Hinweise nimmt die Polizei in Bad Fredeburg unter 02974/90200 entgegen.